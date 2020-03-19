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19 березня • оновлено в 14:53
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Продовження серіалу "Друзі" не буде: зйомки зупинили через коронавірус

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Зйомки продовження культового серіалу "Друзі" призупинили через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Sun. Зазначається, що роботу над спеціальним епізодом шоу, яка була запланована на 23-тє і 24 березня, відклали мінімум до травня.

Кадр з серіалу "Друзі"

Кадр з серіалу "Друзі"

Фото: esquire.ru

Нагадаємо, що в зйомках візьме участь шістка оригінального складу акторів: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер

Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Метью Перрі, Девід Швіммер і Метт Леблан

Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Метью Перрі, Девід Швіммер і Метт Леблан

Фото: instagram/jenniferaniston

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал HBO повідомив про зйомку нового епізоду серіалу "Друзі". Всі подробиці та де дивитися – читайте тут.

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Автор
Крістіна Долматова
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