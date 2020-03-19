Продовження серіалу "Друзі" не буде: зйомки зупинили через коронавірус

Зйомки продовження культового серіалу "Друзі" призупинили через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Sun. Зазначається, що роботу над спеціальним епізодом шоу, яка була запланована на 23-тє і 24 березня, відклали мінімум до травня.

Кадр з серіалу "Друзі" Фото: esquire.ru

Нагадаємо, що в зйомках візьме участь шістка оригінального складу акторів: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер

Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Метью Перрі, Девід Швіммер і Метт Леблан Фото: instagram/jenniferaniston

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал HBO повідомив про зйомку нового епізоду серіалу "Друзі". Всі подробиці та де дивитися – читайте тут.

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