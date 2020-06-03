Продавчиня та машиністка: Vogue представив несподівані обкладинки журналу

Британський Vogue розмістив на обкладинці свого липневого номера фото жінок, які працюють під час пандемії коронавірусу. У такий спосіб журнал віддав шану їхній роботі.

Фотографії трьох різних обкладинок номера з'явилися на офіційній сторінці видання в соціальній мережі Instagram.

На обкладинці із заголовком "Нова лінія фронту" зображені три жінки: машиністка поїзда лондонського наземного метро Наргуїс Горсфорд, акушерка в східному Лондоні Рейчел Міллар і працівниця супермаркету Аніса Омар.

Vogue

Vogue

Vogue

Жінок фотографував Джеймі Гоуксфорт.

"Я не героїня, але пишаюся тим, що я машиністка поїзда і маю важливу роль під час кризи. Наші послуги життєво важливі для того, щоб Лондон рухався в ці безпрецедентні часи і підтримував безпеку. Щоб наші ключові працівники могли дістатися туди, куди їм потрібно", – розповіла журналу машиністка Наргуїс Горсфорд.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пенсіонерки потрапили на обкладинку мексиканської версії модного журналу Vogue. Так журналісти видання вирішили висловити подяку "бабусям, які відіграють головну роль в освіті мексиканців" і є зараз найбільш вразливою частиною населення через пандемію коронавірусу.

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