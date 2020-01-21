Продавець у сексшопі: до чого опустився Дмитро Харатьян у свої 60 років

У лютому 2020 року на одному з платних вебсервісів вийде пілотна версія серіалу Тіни Канделакі для дорослих "Порно", де другорядну роль працівника сексшопа зіграє Дмитро Харатьян.

21 січня актор відзначає 60-річчя, тому виріс інтерес до його нової кінороботи.

Варто зазначити: у Вікіпедії вказано, що у 2019 році Харатьян почав зніматися в серіалі "Порноманія", де йому дісталася роль продавця сексшопу. Ймовірно, мова про той самий серіал Канделакі про закулісся порноіндустрії.

На сайті "Кинопоиск" поки вказані лише актори, яким дісталися головні ролі в серіалі.

Тіна Канделакі знімає "Порно" на замовлення Amediateka - це історія відносин порноактриси і порноактора.

Одна з актрис цього серіалу рекламувала стрічку в Інстаграм. При цьому в трейлері Дмитра Харатьяна не показали.

У мережі обговорюють 60-річчя Харатьяна і всіляко жартують з цього приводу. Так, вдову Юрія Лужкова Олену Батурину прирівняли до автора.

Крім того, у Твіттері згадали, що Володимир Путін вже 20 років щорічно вітає Харатьяна з днем народження, і це ще не скоро закінчиться.

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