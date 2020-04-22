Продали квартиру: стало відомо скільки коштує лікування Заворотнюк
Стала відома вартість лікування Анастасії Заворотнюк - на медичну допомогу актрисі її чоловік, фігурист Петро Чернишов витратив близько 12 мільйонів рублів.
Чернишов продав квартиру в Ялті, щоб допомогти своїй дружині, повідомляє "Комсомольская правда".
Один курс в Центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ обійшовся в два мільйони рублів.
Онколог, кандидат медичних наук Михайло Ласков, коментуючи хворобу Заворотнюк, розповів, що лікарі ще не вміють робити точні прогнози щодо раку мозку.
"Більшість людей з гліобластомою вмирають, але маленький відсоток одужує. Це близько п'яти відсотків", - сказав доктор.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.