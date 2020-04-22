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22 квітня • оновлено в 20:47
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Продали квартиру: стало відомо скільки коштує лікування Заворотнюк

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Стала відома вартість лікування Анастасії Заворотнюк - на медичну допомогу актрисі її чоловік, фігурист Петро Чернишов витратив близько 12 мільйонів рублів.

Чернишов продав квартиру в Ялті, щоб допомогти своїй дружині, повідомляє "Комсомольская правда".

Продали квартиру: стало відомо скільки коштує лікування Заворотнюк

Один курс в Центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ обійшовся в два мільйони рублів.

Продали квартиру: стало відомо скільки коштує лікування Заворотнюк

Онколог, кандидат медичних наук Михайло Ласков, коментуючи хворобу Заворотнюк, розповів, що лікарі ще не вміють робити точні прогнози щодо раку мозку.

"Більшість людей з гліобластомою вмирають, але маленький відсоток одужує. Це близько п'яти відсотків", - сказав доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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