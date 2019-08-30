Продає майно: Моїсеєв після інсульту залишився без грошей

Російський співак Борис Моїсеєв, який кілька років тому переніс два інсульти, змушений розпродавати своє майно. На цей крок він зважився через відсутність доходів від концертних виступів.

Нещодавно Моїсеєв продав свої апартаменти в Дубаї, кілька цінних картин та ексклюзивні ювелірні вироби, пише "Комсомольская правда".

Стан здоров'я артиста також залишає бажати кращого. Артист погано розмовляє і практично не ходить. Крім того, як він сам зізнався, рука і верхня губа у нього залишилися нерухомими після хвороби.

Перший інсульт у артиста стався в 2010 році. У нього сталася зупинка серця, потім його ввели в стан медикаментозної коми і він довгий час був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Другий раз інсульт стався у артиста в 2015 році.

Як раніше писав OBOZREVATEL, важко хворий російський артист Борис Моїсеєв відвідав фестиваль "Рандеву" Лайми Вайкуле, спантеличивши шанувальників зовнішнім виглядом.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.