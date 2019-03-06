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"Пробний камінь": Кондратюк розповів, як українців перевіряють Зеленським

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Український продюсер, ведучий популярного ТБ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк висловився з приводу висунення Володимира Зеленського в кандидати у президенти країни.

Так, в інтерв'ю для видання "Українська правда" він поділився, що такий вчинок шоумена це чистий шоу-бізнес, а не політика.

"Висування Зеленського — це чистий шоу-бізнес, до політики він ще не доріс, як і до баскетболу — нехай не ображається. Жодна сторінка його біографії, яку ми всі спостерігаємо на телебаченні, не говорила про те, що він хоче бути громадським діячем, лідером думок, який поведе Україну вперед. Навпаки, всі ці його жарти про "Україну-повію" характеризують його як незрілого слабо думаючого громадянина", прокоментував Кондратюк.

"Пробний камінь": Кондратюк розповів, як українців перевіряють Зеленським

Фото: facebook.com

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Також продюсер зазначив, що Зеленський це пробний камінь людей, які стоять за ним. Вони хочуть зрозуміти, чи можливо конвертувати в політику популярність публічної особи.

"Пробний камінь": Кондратюк розповів, як українців перевіряють Зеленським

Фото: hyser.com.ua

ін дійсно є одним із кращих в українському телевізійному і кіношному бізнесі. Але, вибачте, нехай тоді Зеленський буде і пілотом літака з наступного тижня — він же крутий пацан", підсумував Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський підтримав кандидата в президенти Володимира Зеленського і назвав його символом зміни поколінь.

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Особи
Ігор КондратюкВолодимир Зеленський
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Респект Кондратюку. Все вірно. Який з Зе політик, а тим паче президент.
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3
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Junio Van
Junio Van
Ага, фашики, оставляйте графа дякула мальдивского фюрера ))) и будет вам щастье
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Junio Van, это очередное падло одичалое с паРАши прорезалось!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Junio Van, -а шо-страшно...?!)))
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Скумин Андрей
Скумин Андрей
Зеленский не украл у меня ни копейки, понимаете это, пан Кондратюк? Когда я слышу, что он не готов, я сразу вспоминаю действующую и "папереднюю" власть, которая готова. Готова делать бабки на крови, готова отмывать деньги через свои банки. Про эту готовность вы говорите ?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Скумин Андрей, -так это пока он кандидат...а затем вы сполна заплатите...)))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr, Или получить ворованое - это не то же самое что украсть самому?
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