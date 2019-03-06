"Пробний камінь": Кондратюк розповів, як українців перевіряють Зеленським

Український продюсер, ведучий популярного ТБ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк висловився з приводу висунення Володимира Зеленського в кандидати у президенти країни.

Так, в інтерв'ю для видання "Українська правда" він поділився, що такий вчинок шоумена — це чистий шоу-бізнес, а не політика.

"Висування Зеленського — це чистий шоу-бізнес, до політики він ще не доріс, як і до баскетболу — нехай не ображається. Жодна сторінка його біографії, яку ми всі спостерігаємо на телебаченні, не говорила про те, що він хоче бути громадським діячем, лідером думок, який поведе Україну вперед. Навпаки, всі ці його жарти про "Україну-повію" характеризують його як незрілого слабо думаючого громадянина", — прокоментував Кондратюк.

Фото: facebook.com

Також продюсер зазначив, що Зеленський — це пробний камінь людей, які стоять за ним. Вони хочуть зрозуміти, чи можливо конвертувати в політику популярність публічної особи.

Фото: hyser.com.ua

"Він дійсно є одним із кращих в українському телевізійному і кіношному бізнесі. Але, вибачте, нехай тоді Зеленський буде і пілотом літака з наступного тижня — він же крутий пацан", — підсумував Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський підтримав кандидата в президенти Володимира Зеленського і назвав його символом зміни поколінь.

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