Про цькування Дорофеєвої, образи зірок і чому зникли новини з каналів. Інтерв'ю з очільником телеканалів М1 і М2 Сергієм Перцевим

Очільник телеканалів М1 і М2 Сергій Перцев підбив підсумки музичного року, розповів про головні здобутки, нові проєкти та поділився внутрішньою кухнею роботи з зірками.

Про те, які якості повинен мати ведучий, щоб потрапити на канал, чого бояться українські артисти і чи влаштовують скандали зірки, які не отримали премію М1 Music Awards, читайте в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL до дев'ятнадцятиріччя телеканалу М1.

– Сергію, що з повним правом можете вважати головним досягненням року #М1_18плюс1?

– За час карантину канал дуже змінився, технічно став крутішим. Такої технічної бази немає у жодного каналу України: ми перейшли на ігровий двигун Unreal Engine, підключений до сервера; наші студії стали ЗD-шними, всі проєкти виходять у форматі "об'єднаної реальності", ми поставили круті екрани – ось це, певно, найголовніший здобуток цього року. До того ж, ми дуже пишаємося тими проєктами, які виникли стихійно, просто тому, що у 2020-го були на нас свої плани. Це й марафон "Сміливе серце" на підтримку медпрацівників, які зіштовхнулися з пандемією і взяли на себе основний і болісний удар; і концерт "Ми разом!" з українськими й білоруськими артистами для підтримки бойового духу братнього народу... А переважну частину телевізійної осені ми присвятили серіаліті "Декрет вже не секрет", робота над яким ішла всю вагітність Свєти Тарабарової. Дізналися про цю новину першими – і вирішили показати все красиво й гідно.

– Зараз телеканал "перепрошився" – і почав використовувати у всіх своїх програмах т.зв. "об'єднану реальність". Що стало головним мотиватором до такого переходу?

– Кожен наш ведучий поміщений в окремий простір із цифровими декораціями і реальною ЗD-графікою. До нього є можливість додати віртуального персонажа. Наша "об'єднана реальність" – поки що в стані в бета-версії. Спонукав до такого переходу світовий досвід. Хочеться робити красиву картинку, а використовувати дідівські методи – грошей і часу не напасешся. Коли був локдаун, у мене виникла ідея, яка переросла в технологію. І тоді ми втілили в життя цей проєкт. Гадаю, з часом ми зможемо навіть похвалитися цією технологією на міжнародній телевізійній виставці. Якщо раніше ми дивилися на інших, то тепер нам є що показати своє.

– Поки нововведення торкнулися проєктів каналу, що вже є. Нові шоу з новими обличчями плануєте?

– Звичайно, плануємо нові шоу після закінчення пандемії. Ми завжди в пошуку нових облич, нових ідей, нової енергії.

– Яким має бути претендент / -ка на роль ведучого / -ї М1, щоб Ви сказали: "Однозначно так!". Були якісь цікаві випадки з відбором ведучих? Є певні зовнішні параметри, за якими ви відсіюєте?

– Ніяких певних параметрів немає. Буває, приходить людина в образі, справжній актор, але хочеться за образом побачити реальну людину. Людей, які можуть щиро говорити, дуже мало. Ми їх шукаємо. Звичайно, є такі, що не відразу проявляють свою індивідуальність і яскравість, але ми з нашим 20-річним досвідом уже бачимо людину, яка має задатки.

– Ви нещодавно заявили, що "оффлайн помер" щодо музики. За 2020-й на рахунку М1 з'явився проєкт, який не має аналогів, "Космічний Weekend". Чи є ідеї з колаборації з артистами на сольні концерти такого ж формату? Думаєте, це буде мати успіх?

– Ні, більше ми не плануємо таких проєктів. Робити їх дуже цікаво, але мало хто таке оцінить. Цей проєкт народився таким чином: була складна ситуація у артистів, у нас з'явилася нова технологія, підходив час проводити Atlas Weekend – а не можна було ... Хотілося щось придумати, щоб про бренд не забули, щоб він не припав пилом – і ми подумали, що так буде всім цікаво: і артистам, і нам. Чесно зізнаюся, що зробити "Космічний Weekend" було непросто: як технічно, так і фізично. Але прийшло розуміння, що такі проєкти потрібно робити тоді, коли у людей є їх очікування.

– Чим "музичне телебачення" до сих пір "робить" Інтернет і YouTube?

– Не можна сказати, що "робить": всі працюють в зв'язці. Коли з'явився Інтернет, для людей це було в дивину, тренди став задавати YouTube, стали звертати увагу на перегляди. Зараз вже переглядами нікого не здивуєш. YouTube і Інтернет сприймаються як паркан, на якому написано слово з трьох букв. Люди пройшли повз, побачили – і забули. А якщо це показують по телебаченню – значить, це для нас вибрали, це можна дітям дивитися. Телебачення сім'ї сприймають рідніше, ніж YouTube. Ніхто нікого не "робить", у нас баланс. Американські психологи кажуть, що Інтернет прямує в сторону бідних людей. Таких, які не платять, а просто дивляться рекламу. Над телебаченням більше роботи, ніж над Інтернетом.

– Хто або що надихає особисто Вас найбільше?

– Будівельники, не має значення, чого. Це люди, які можуть щось вигадати й реалізувати зі зрозумілих запчастин. Якщо говорити про прізвища, то це однозначно Ілон Маск. Він робить нереальні заяви, з яких увесь світ сміється, а потім він каже: "Ось вам! Я зараз працюю над питанням запуску приватного супутника". Розумієте, у нього ходять кораблі за розкладом. Це ж узагалі здається нереальним! Сприйняття космосу завдяки Ілону Маску змінюється. Він показав, що втілити, здавалося б, неможливе – реально. Якщо раніше розмови про політ людини на Марс були фантастикою, то зараз я йому вірю. Ілон Маск відправить на Марс людину.

– Чому зі своїх каналів ви прибрали новини?

– Тому що нічого не відбувається. Висмоктувати з пальця ми не хочемо, глядач бо все це відчує. Усе, що зараз відбувається, те, як хтось іскрить, – це щоб не вдатись у відчай.

– Наскільки змінилося ставлення до українських артистів порівняно з періодом до 2014 року, до заборони деяким російським зіркам приїжджати в Україну з концертами.

– Напевно, у зірок топрівня з'явилося більше замовлень, у той період, коли не було карантину. Тому що дні народження, весілля, корпоративи є, і їх запрошують тепер більше, а інших не сприймають. По-перше, наше суспільство дуже інертне, а по-друге, наші артисти не вигадують нічого нового, вони довго "виїжджають" на одному й тому ж, не хочуть мінятися, витискають образ до максимуму. Зараз пісня з'являється на три місяці. Сучасні артисти хочуть записати пісню, яка хайпоне зараз, ніхто не хоче зробити шедевр. Це відбувається з різних причин: грошей немає і через це немає в нас культури, як у США, де людина нічим не переймається, крім себе і суспільства, якому вона співає.

– Чому в рейтингах переглядів українського YouTube дуже мало вітчизняних зірок?

– Мені здається, що причина цих переглядів одна: якщо звернути увагу на вік людей, які дивляться ці кліпи, – це тінейджери 13-14 років. Діти, у яких всередині підлітковий протест сказати слово пі**ка, тільки грубіше. І це межа протесту. І не можна судити за цими результатами пошуку про популярність співаків, це не задає тренду.

– Чому російські виконавці так інтенсивно у нас працюють, а нам не вдається?

– Вони нахабніші. Нахабніші навіть у плані подачі інформації від себе аудиторії.

– Що заважає нашим бути такими ж нахабними?

– Активісти, наприклад. Ось, ситуація з Дорофеєвою. Артистка випускає кліп – у ньому міст, на якому дівчинка танцює. Так, прив'язка є, вона українська співачка, у кадрі було видно стелу з Майдану – це все, що там можна побачити. Але Надю почали цькувати в мережах. Як тепер на таке реагує артист, коли робить наступну пісню і знімає кліп? Він починає боятися.

– Українські виконавці, які їздять із концертами в Росію, присутні на ваших каналах? Лобода у вас є?

– Світлана приїжджала до нас нещодавно, вона відірвана від землі і перебуває в космосі. Те, що їй приписують якісь висловлювання... Якщо їх пошукати, то нічого і не знайдете. Поїхала – ну, і поїхала. А що вона говорила про країну поганого? Нічого. А те, що Нателла (її продюсерка – Ред.) щось писала від її імені і людей накрутили, що це Лобода, – це не вона говорила. Якщо ми хочемо бачити своїх артистів, тоді потрібно вести з ними діалог. Ось я певен, що якби замість того, щоб палити факели, з артистами розмовляли і давали їм пояснити – це було б нормально. З людьми треба говорити й отримувати відповіді.

– Чи ображаються ті зірки, які не отримують премію на М1 Music Awards? Скандали влаштовують?

– Звісно, зірки засмучуються. Бо людині здається, що вона так продуктивно працювала, стільки всього зробила, а не отримала премію. Це ж величезна робота: зняти кліп, зацікавити глядачів його подивитися. Є люди, які живуть в ефірі постійно. Наприклад, Потап – він розуміє, що це його життя. Всі дивуються, чому MOZGI отримують премію завжди. Тому що вони працюють, як божевільні. Льоша живе музикою, йому інші теми не цікаві, а в багатьох навпаки: живуть одним, а музика для них – пропуск у світське товариство. Отримає співак премію чи ні – залежить не від нас. Глядач дивиться, а ми просто враховуємо охоплення. І на підставі охоплень артист отримує премію. Все чесно.

– Скандали з зірками, з ким ви посварилися в пух і прах, є такі, з ким не спілкуєтеся через це?

– Я з усіма спілкуюся, всіх люблю – тих, хто в тісному зв'язку з каналом, створює якісний музичний контент. Як я можу з ними не спілкуватися?

– Персони нон ґрата на каналах є?

– Ні. У музичну редакцію надіслати кліп може будь-який артист. Для потрапляння в ефір є редколегія. Вони щотижня на нарадах відбирають кліпи на М1 і М2.

– Чому український шоу-бізнес такий нудний, немає гучних скандалів?

– Тому що пиріг більшим не стане. Як їздили всі по знайомих з корпоративами – так і їздять, як їздили всі в тури в певні дати – так і їздять, тому що люди чекають. Усе. Скандали виникають на ситий шлунок. А нам хоч би зрозуміти, хто у нас зірка.

– Хто для вас зірка?

– Для мене всі зірки, хто себе так відчуває. Але людини, яка зараз би природно виникла й повела за собою маси, – немає. Ось на кшталт групи "Гриби" або MONATIK. Коли вони виникали, в суспільстві був вибух. А зараз немає нікого.