Стратегія завоювання 'Холостячки' і про 'хімію' з Мішиною: бліцопитування учасників проєкту

Півфіналісти романтичного реаліті-шоу "Холостячка" на СТБ – Андрій Рибак, Олексій Тригубенко й Олександр Еллерт – взяли участь у бліцопитуванні.

Після чергового випуску, в якому визначилися фіналісти "Холостячки", хлопці в ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL зізналися, яка в них була стратегія на ранніх етапах знайомства з Ксенією Мішиною, про найкраще побачення, а також розповіли свою думку про виховання дітей і про те, що б зробили, якби їхні батьки були проти стосунків із дівчиною.

Олександр Еллерт

1. У вас була на перших етапах спілкування з Ксенією якась стратегія?

– У мене була якась стратегія, і я її дотримувався (усміхається).

2. Коли відчули "хімію" між вами і Ксенією? Після яких подій?

– Напевно, після побачення в пустелі. Воно стало переломним моментом усього нашого з Ксюшею спілкування. До цієї зустрічі в мене в голові поселилася думка, що в нас із нею не виходить знайти спільну мову. І що я веду себе якось безглуздо. Пустеля розставила все на свої місця.

3. Яка фраза від Ксюші вам запам'яталася найбільше?

– "Ця бутоньєрка сьогодні для тебе" (усміхається).

4. Яке побачення з "Холостячкою" вам запам'яталося найбільше і чому?

– Вони всі яскраві! Кожне було особливим. І без них не було б нашої історії. Усі наші зустрічі – це пазли.

5. Якщо ваші батьки будуть категорично проти обраниці, як у такій ситуації діятимете?

– Мої батьки не будуть категорично проти Ксюші, якщо ми говоримо про неї. Мама промоніторила її соцмережі, переглянула інтерв'ю. Вважає її мудрою, красивою і приголомшливою жінкою.

6. На вашу думку, які головні правила виховання дитини? Що ви дозволяли б, а що забороняли б дітям як батько?

– Я нічого не забороняв би, крім стандартного – пити, курити. Я вважаю, батько повинен підказувати дитині, що правильно, скеровувати її.

7. Якщо перед вами постане питання: дружба чи кохання, що оберете? І чому?

– Воно не постане. Я спробую розмежувати кохання і дружбу.

Андрій Рибак

1. У вас була на перших етапах спілкування з Ксенією якась стратегія?

– Від самого початку в мене була якась стратегія, і я її дотримувався (сміється). Якщо без жартів, то ні, не було. Я завжди діяв інтуїтивно. Але, звичайно, зважаючи на власні міркування.

2. Коли відчули "хімію" між вами і Ксенією? Після яких подій?

– У день мого народження, під час нашого спілкування і побачення. Я ще не розумів, що це: прихильність, хімія або якісь почуття.

3. Яка фраза від Ксюші вам запам'яталася найбільше?

– Я пам'ятаю всі діалоги із Ксюшею, але однієї конкретної фрази немає.

4. Яке побачення з "Холостячкою" вам запам'яталося найбільше і чому?

– Я всі побачення пам'ятаю. Одне з найважливіших для мене – знайомство з батьками (у 8-му випуску), адже раніше я цього не робив.

5. Якщо ваші батьки будуть категорично проти обраниці, як у такій ситуації діятимете?

– Нічого. Адже я вибираю дівчину собі, а не батькам.

6. На вашу думку, які головні правила виховання дитини? Що ви дозволяли б, а що забороняли б дітям як батько?

– Логічно, що забороняв би те, що їй шкідливо фізично або морально. Намагався б уберегти від згубного – звичок, компанії. Але мої слова мали б рекомендаційний характер, а не заборонний. Думаю, я прагнув би до того, щоб дитині було добре. Але оскільки в мене немає ще дітей, мені складно розмірковувати, яким би я був батьком.

7. Якщо перед вами постане питання: дружба чи кохання, що оберете? І чому?

– Я вибрав би не відповідати на це запитання.

Олексій Тригубенко

1. У вас була на перших етапах спілкування з Ксенією якась стратегія?

– Ні, жодної стратегії не було. Спочатку мені хотілося більше можливостей залишитися з нею наодинці, щоб поспілкуватися і зрозуміти, яка вона людина. Потім я намагався в короткі терміни їй відкритися й показати, яким я є.

2. Коли відчули "хімію" між вами і Ксенією? Після яких подій?

– Напевно, у Мигії, коли ми літали на повітряній кулі, а потім обідали на природі.

3. Яка фраза від Ксюші вам запам'яталася найбільше?

– "Льохо, я не можу знайти в тобі вади" (усміхається).

4. Яке побачення з "Холостячкою" вам запам'яталося найбільше і чому?

– Абсолютно всі! Не можу назвати одне. Кожна зустріч – дивовижна.

5. Якщо ваші батьки будуть категорично проти обраниці, як у такій ситуації діятиме?

– І далі будуватиму стосунки з дівчиною. Це ж мій вибір.

6. На вашу думку, які головні правила виховання дитини? Що ви дозволяли б, а що забороняли б дітям як батько?

– Головне, щоб було бажання виховувати дитину. Необов'язково все вміти або знати. Це прийде з досвідом.

7. Якщо перед вами постане питання: дружба чи кохання, що оберете? І чому?

– Дружба – це дружба, а кохання – це кохання. Як тут можна вибрати? Можна і дружити, і кохати, нічим не жертвуючи.

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