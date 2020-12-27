Про різдвяний настрій, подарунки й чари. Новорічний бліц із Настею Каменських

Українська співачка Настя Каменських (NK) сказала, що їй приніс рік, який минає, розповіла про сімейні традиції святкування Різдва, а також зізналася, чи здійснилися її минулорічні бажання.

Знаменитість поділилася розповіддю про свої досягнення не тільки в музичній кар'єрі, але і в проєктах, які допомогли змінити життя на краще багатьом українкам. Про ворожіння, новорічні корпоративи і про те, як відзначали свята в дитинстві зірки, читайте в бліцінтерв'ю для OBOZREVATEL.

– Як відзначатимете Новий рік? І з ким?

– Новий рік – одне з моїх улюблених свят. Приємна святкова метушня, пошуки подарунків і привітання – це круті емоції, які тебе наповнюють і надихають. Завжди хочеться проводити цей час із любими й рідними, дарувати їм любов і щастя.

– Що вам приніс рік, який минає?

– Я пам'ятаю, що на початку цього року загадала собі, щоб мій 2020 був динамічним, щасливим і наповненим новими цікавими викликами. Як бачите, вони були і, вважаю, що я, моя команда nice2cu і улюблені шанувальники з ними впоралися. Так, пандемія внесла значні корективи в наші життя, але ми намагалися підтримувати зв'язок одне з одним. Ми займалися активно спортом під час мого авторського марафону, де разом із учасниками тренувалися онлайн. Пізніше ми з командою організували благодійний інтенсив "Rock Your Body" на підтримку підопічних фонду "Таблеточки". Разом із українками, які приєдналися до ініціативи змінити своє життя і ввести нові корисні звички, ми змогли зібрати суму, яка незабаром перетвориться на ліки для діток з онко. Дуже вдячна моїм шанувальникам, що вони підтримували й слухали мої треки. Завдяки їм мої пісні потрапили до найпопулярніших світових чартів Billboard і Shazam Global. Особливо приємно було дізнатися, що пісню "Elefante" підтримала величезна кількість людей у Тік Ток. Вони запустили новий челендж: такий крутий танець придумали, що я й сама його розучила. Крім того, я провела кілька онлайн-концертів і випустила перший іспаномовний альбом "Eclectica", куди увійшли пісні "Peligroso" і "A huevo". А 27 листопада вийшла ще одна нова композиція під назвою "Vibe". Цей трек особливий для мене. Він наповнений почуттями пристрасті й жаги, які огортають тіло і наповнюють його сильними вібраціями. Дуже хочеться, щоб слухачі відчули всю цю енергію і прожили разом зі мною найважливіші емоції.

– Що побажаєте собі в Новому році? Чого хочете досягти в 2021?

– Щоб рік був вдалим і успішним. Хочу продовжувати нести музику і творчість слухачам, розширювати горизонти, і сподіваюся, 2021 подарує таку можливість. А ще хочу, щоб пандемія скоріше закінчилася, і в нас не було ніяких обмежень, і всі ми з вами були здоровими і щасливими.

– Чи є у вас традиції на Новий рік? І на Різдво?

– Найзахопливіша і найулюбленіша традиція – прикрашати будинок, а також ялинку, яка росте у нас у дворі просто перед вікнами вітальні. Завжди згадую, як у дитинстві ми з батьками розвішували разом іграшки. У будинку в нас раніше стояла штучна ялинка. Але зараз ми прикрашаємо ту, яка росте на вулиці. Тієї миті, коли всі деталі готові, все прикрашено і ти запалюєш гірлянду, відразу поринаєш в атмосферу любові і чарів. Тому завжди намагаюся знайти найкрасивіші святкові прикраси, щоб надати будинку справжнього різдвяного настрою.

А ще мені подобається дарувати подарунки. Вважаю, що найважливіше – емоції, які ти бачиш в очах близьких. Цей момент щастя безцінний.

– Які страви на вашому столі завжди бувають на новорічні та різдвяні свята?

– Я і моя сім'я дотримуємося здорового способу життя, тому стараємося, щоб їжа була завжди корисною. Звичайно, олів'є буває. Я вже розповідала шанувальникам у моєму Телеграм-каналі, що цього року, після такого насиченого спортивного інтенсиву, я дуже захотіла дозволити собі з'їсти традиційні страви. Тому в новорічну ніч у мене буде і олів'є, і шуба, і бутерброди зі шпротами.

– Як відзначали Новий рік і Різдво в дитинстві?

– У колі родини й близьких. Пам'ятаю, кожне Різдво ми ходили з батьками та їхніми колегами з хору Верьовки до сусідів і співали колядки. Я сприймала це як важливу місію, тому готувалася і розучувала пісні заздалегідь.

А коли я жила в Італії, кожне 25 грудня ми традиційно готували святкову вечерю, на яку гукали родичів і друзів. Було весело й дуже душевно.

– Чи вірите ви у ворожіння? Ворожили колись на новорічні або різдвяні свята?

– Думаю, що все твоє завжди буде з тобою, і якщо ти щиро чогось хочеш і йдеш до цілей, докладаючи зусилля, ти завжди отримаєш бажане. Ми самі в змозі вершити свою долю, тому все тільки в наших руках і можливостях.

– Чи пропонують вам цього року виступати на новорічних корпоративах?

– Як я вже казала, Новий рік для мене – важливе сімейне свято, тому за можливості зустрічаю його з рідними і близькими, але життя артиста непередбачуване.