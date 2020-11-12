Бліцінтерв'ю Остапчука: про секс, плітки про роман із "Холостячкою" та зйомки в кліпі

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук став героєм бліцінтерв'ю OBOZREVATEL.

Шоумен розповів про зйомки кліпу "У фільмах Тарантіно", який присвятив дружині Христині Остапчук, про сексуальний жіночий одяг та можливий роман із героїнею "Холостячки", а також про мрії, які не здійснилися.

Назвіть три речі, які ви любите найбільше?

– Сміятися, танцювати й секс.

Чи сиділи на дієтах і яких?

– Постійно. Це називається "дієта Остапчука", коли ти поправився на три кг, потім у шоці починаєш себе мучити: практично нічого не їсиш, сидиш два дні на салатах ... Приходиш у норму і знову наїдаєшся. І в тебе знову + чотири кг. Так відбувається вже близько чотирьох років.

Що допомагає тримати себе у формі?

– Тут ніяких секретів немає – фізична активність. Ходжу в зал, бігаю. Іноді, коли я бачу дворняжку, я намагаюся її розізлити, а потім тікаю від неї, тим самим спалюю багато калорій (сміється).

Кого вважаєте найсексуальнішою жінкою?

– Мою дружину Христину.

Який елемент одягу додає жінці сексуальності?

– Мені дуже подобається, коли Христина носить халат на голе тіло.

На що ви витратили свій перший гонорар?

– Це було в сьомому класі. Я виграв Чемпіонат України з ракетомоделювання, ми з батьками купили на ті гроші мішок солі.

Ваше головне досягнення на сьогодні?

– У мене їх декілька. По-перше, це мої діти! Я вважаю, це головне досягнення в моєму житті. А ще нарешті гармонія у стосунках.

Яка чутка про вас вам найбільше запам'яталася?

– Того року ходила чутка, що в мене роман із Ксенією Мішиною. Виходить, я встиг раніше всіх пацанів із шоу "Холостячка" (сміється). Це, звичайно ж, неправда.

Мрія дитинства, яка не здійснилась?

– Я у дитинстві мріяв стати соціологом, загалом і зараз обожнюю читати книги на цю тему. Це дуже корисно в моїй роботі, адже я постійно спілкуюся з людьми. І якби я не став ведучим, то цілком можливо, що я б працював у цьому напрямку.

Що здатне вивести вас із себе?

– Не те, щоб це виводило мене із себе, але мені не подобається, коли до роботи підходять непрофесійно.

Розкажіть про ваш кліпі "У фільмах Тарантіно" – як з'явилася ідея зйомки, яка була мета?

– Це був мій весільний подарунок Христині. Я написав пісню, заспівав її на весіллі один раз і більше нікуди не планував її виставляти. Спочатку я думав, що заспіваю на заході одну з пісень LAUD, яка була дуже близька нам двом. Коли я зрозумів, що так красиво, як LAUD, я заспівати не зможу, вирішив все-таки писати свою.

Надихнули мене наші зйомки Love Story відео в Києві, яке нагадувало італійські фільми. І в цьому щось є, адже з Христиною ми познайомилися саме в Італії, на озері Комо. Слова до пісні я написав буквально за дві години, а музику та аранжування зробив Міша Гайдай – дуже талановитий хлопець, саунд-продюсер, який пише багато хітів. Наприклад, він створив трек Альони Омаргалієвої "Малинове вино". У нас залишалося мало часу до весілля, тому пісню ми створили за чотири дні.

Але ось робити кліп спочатку ніхто не збирався. Однак після того, як Христана виставила в соцмережах мій подарунок, люди почали питати – що за пісня і де її можна скачати. Тоді ми вирішили викласти її на YouTube, і попросили хлопців із Portrait Studio змонтувати з нашої передвесільної love story якийсь кліп, mood video.

Якою була реакція Христини на такий подарунок? Для неї кліп теж був сюрпризом?

– Про пісню в подарунок вона не знала, ми все тримали в секреті. Я дуже хвилювався перед тим, як заспівати її на весіллі. Попросив приїхати Мішу, щоб він вживу зіграв її на гітарі. А ось кліп, звичайно, вже не був сюрпризом.

Що найбільше запам'яталося зі зйомок кліпу?

– Найбільше те, що Київ у багатьох локаціях дуже нагадує Америку, вечірній Нью-Йорк. Крім того, запам'яталися вогні великого міста, мегаполіс і вечірня прохолода початку жовтня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що дружина Володимира Остапчука – Христина Остапчук, заговорила про поповнення в родині.