Про бажання виспатися, заборонені страви й доленосний "Блакитний вогник": новорічне бліцінтерв'ю з Тарабаровою

Відома українська співачка Світлана Тарабарова напередодні новорічно-різдвяних свят розповіла, як відзначатиме Новий рік, про що мріє і чого хоче досягти в майбутньому році, а також зізналася, які традиції зароджуються на цей час у їхній родині.

Про новорічні корпоративи й онлайн-заходи замість концертів знаменитість розповіла в бліцінтерв'ю для OBOZREVATEL. Також артистка сказала, чи вірить у новорічно-різдвяні ворожіння і як ставиться до цих містичних ритуалів.

– Як святкуватимете Новий рік? І з ким?

– 2020 рік навчив нічого не загадувати наперед далі ніж на тиждень. Артисти, як правило, зустрічають Новий рік на сцені, але у пандемії на це – свої плани, отож моя новорічна ніч буде ідеально-сімейною, і вперше ми зустрінемо рік у нашому новому й першому будинку.

– Що вам приніс 2020 рік, що минає?

– Доньку. У вересні я вдруге стала мамою і всі інші радощі й невдачі 2020 року автоматично відходять на другий план. Я мріяла про доньку, і це диво сталося.

Світлана Тарабарова з дочкою. Instagram Світлана Тарабарова

– Що побажаєте собі в Новому році? Чого хочете досягти в 2021?

– Хочу побажати собі виспатися (тут мами мене зрозуміють). І навіть боюся загадувати, але дуже хочу побажати собі знову вийти на сцену – адже це моє життя і я шалено за нею скучаю.

– Чи є у вас якісь традиції на Новий рік? І на Різдво?

– Ми ще молода сім'я, і тільки вибудовуємо свої традиції (для Івана це буде 3-й Новий рік, а Марія взагалі вперше зустрічатиме). Хоча одна традиція новорічна (точніше післяноворічна) в мене є: я завжди намагаюся в перших числах січня приїхати в рідний Херсон і привітати батьків. Сподіваюся, локдауна не буде і я зможу їх провідати вже повним складом нашої сім'ї.

Світлана Тарабарова з сім'єю. Instagram Світлана Тарабарова

– Які страви на вашому столі завжди бувають на новорічні та різдвяні свята?

– Новорічні свята – це привід пуститися берега й забути про дієтологів. Отож, не здивую нікого, але і олів'є, і шуба, й холодець, і обов'язково – картопля.

– Прикрашаєте ялинку? Живу чи штучну?

– Так, ми намагаємося до святого Миколая прикрасити ялинку. У нас штучна вдома і тепер уже є справжня, яка росте в дворі. Коли оздоблюєш ялинку вдома, з'являється певна магія, реальний дух Різдва, настрій. І хоч на мене й бурчить чоловік (а в кого чоловіки полюбляють прикрашати ялинку?), але я ж бачу, що результат йому теж подобається.

Світлана Тарабарова з сином у новорічній фотозйомці. Instagram Світлана Тарабарова

– Як відзначали Новий рік і Різдво в дитинстві?

– Вдома, за батьківським столом, з обов'язковими мандаринами й новорічними концертами по телевізору. Мені навіть здається, що бажання стати співачкою виникло у мене саме за такого перегляду котрого вже вогника.

– Чи вірите ви в ворожіння? Ворожили колись на новорічні чи різдвяні свята?

– Ні. Не вірю... Хоча коли-небудь обов'язково зроблю для доньки таку вечірку і разом з нею ворожитимемо, заразом вивчаючи традиції наших предків.

Світлана Тарабарова в фотосесії. Instagram Світлана Тарабарова

– Чи пропонують вам цього року виступати на новорічних корпоративах? Скільки коштує вас запросити? Який був ваш найвищий гонорар за новорічний виступ?

– Цього року слово "корпоратив" можна сміливо заносити до червоної книги. Є заявки на онлайн-заходи, але поки все на стадії узгодження...

– Які незвичайні подарунки вам дарували на Новий рік?

– Емоції – кожен раз вони неповторні і запам'ятовуються найбільше. Матеріальне тьмяніє, а спогади стають яскравішими.

Світлана Тарабарова з подарунками на Новий рік. Instagram Світлана Тарабарова

Як ми повідомляли раніше, в новорічному бліцопитуванні для OBOZREVATEL також узяли участь українські знаменитості: