Про два Різдва, як проспав Новий рік та про святкування в Америці: бліцінтерв'ю з Остапчуком

Український шоумен, стендап-комік і ведучий шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" Володимир Остапчук став героєм новорічного бліцінтерв'ю для OBOZREVATEL.

Артист розповів, як 2020 рік змінив його життя, про сімейні традиції, згадав смішні історії з дитинства і поділився своїм списком ТОП новорічно-різдвяних фільмів.

– Як будете святкувати Новий рік? І з ким?

– Уже чимало років я зустрічаю Новий рік на роботі. Цього року поки нічого не зрозуміло, тому є два плани. План А – на роботі. План Б – зі своєю дружиною вдома або в компанії з друзями. Але зараз усе дуже швидко змінюється, тому думаю, це вирішиться в останні дні перед Новим роком. Це не від нас залежить, а від обставин.

– Що вам приніс рік 2020?

– Багато хто жартує, і меми навіть є в дусі "2020-й, припини!". Але для мене це був дуже знаковий рік. І в особистому житті, тому що я одружився. І в професійному плані, тому що я став ведучим найбільшого та найінноваційнішого на українському телебаченні, несподіваного для мене і для всієї країни шоу "Маска", яке виходить на початку 2021-го. Це був крутий рік, хто б що не казав.

– Що побажаєте собі в Новому році? Чого хочете досягти в 2021?

– Тут буду банальним. Здоров'я передусім – це дуже важливо зараз для кожного з нас. Спокою, гармонії у всьому, розвитку... Звичайно ж, хочу ще діток. Нехай цей рік буде хоча б не гірший за 2020-й, і це вже буде добре.

– Чи є у вас якісь традиції на Новий рік? І на Різдво?

– Немає, тому що ми з рідними не надто релігійна сім'я. Але, звичайно, завжди збиралися на Різдво за великим дружним столом. Сподіваюся, ми не будемо зраджувати традиції і зробимо це вже в 2021-му, на православне. А дружина в мене католичка, тому я буду двічі зустрічати Різдво. До того ж, я ще й уманець, отже, в мене не тільки два Різдва, а й два Нових роки, бо у вересні всі уманці святкують єврейський Новий рік.

– Які страви на вашому столі завжди бувають на новорічні та різдвяні свята?

– Я не дуже люблю радянську традицію новорічних застіль. Єдине, що: мама ще з дитинства готувала нам картоплю з м'ясом і підливою – дуже смачно! Ось це обов'язково має бути на столі. А в іншому: я давно вже не їм салат із крабових паличок, олів'є, шпроти... Келих шампанського – це, звісно ж, незмінна традиція. А на Різдво – кутя. До речі, я сам роблю, мене ще в дитинстві бабуся навчила. Я готую смачну кутю з шоколадними цукерками.

– Чи прикрашаєте ви ялинку? Живу чи штучну?

– Я не ставлю живу ялинку: у мене є чітка позиція щодо цього питання. Якщо мені хочеться, щоб був запах хвої, – куплю кілька гілочок. Це краще, ніж я розумітиму, що хтось зрубав ялинку, а через 2-3 тижні викинув. Тому так, прикрашаю штучну. А потім, як справжній мужик, винесу її тільки після 8 березня (сміється).

– Як святкували Новий рік і Різдво в дитинстві?

– Ми просто збиралися у нас вдома: приходили куми, друзі – у нас була галаслива компанія. Не те, щоб ми святкували Різдво... Просто збиралися після 1-го січня. А сам Новий рік завжди був для нас сімейним святом. Ми нікого не запрошували. Вмикали "Блакитний вогник" по телевізору, їли і святкували.

Пам'ятаю, здається, в третьому класі на Різдво, поки батьки проводжали гостей, ми зі старшим братом позливали вино (усі ж так робили в дитинстві?) І випили. У мене тоді так паморочилося в голові...

А ще один Новий рік я проспав. Увечері 31-го кажу: "Мам', зараз тільки 8 годин вечора. Я ляжу поспати, а до 00:00 розбудиш мене". А потім мені мама сказала: я так міцно спав, що вона не змогла розбудити. Зате я встав о 7:00 бадьоренький.

– Чи пропонують вам цього року виступати на новорічних корпоративах? Скільки коштує вас запросити? Який був ваш найвищий гонорар за новорічний виступ?

– Щодо гонорарів – не скажу цієї інформації, це не зовсім коректно. Але так, гонорар немаленький – я все ж таки топовий ведучий у нашій країні. Звісно, пропонують передноворічні й новорічні корпоративи. Цього року мова більше про онлайн-заходи у зв'язку з пандемією. Та однаково – це незмінна традиція, адже людям хочеться свята. А найкращий чарівник, який його зробить, – це Остапчук.

– Назвіть свій ТОП список новорічно-різдвяних фільмів.

– Люблю новорічні комедії, "Сам удома", наприклад. Обожнюю фільм "Чародії". "Іронію долі, або З легкою парою!" знаю напам'ять. Ось це ТОП список фільмів, які дивлюся в передноворічний період. Мені дуже подобається, коли в цих фільмах ялинки прикрашають, будинки... Класно! Одного разу я відзначав новорічні свята не в Україні, в Канаді. І вони там дійсно набагато більше витрачають на прикрашання будинків – це має дуже чарівний вигляд.

У нас навіть з Христиною була мрія (зараз, через пандемію, вона поки неможлива) – полетіти до Нью-Йорка на різдвяні свята. Можливо, вийде наступного року. І загалом, я дуже люблю холодний період: коли сніг, мороз – це класно.

Також в новорічному бліцопитуванні для OBOZREVATEL взяли участь такі українські знаменитості: