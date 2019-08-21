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Привид Михайла Круга зняли на кладовищі в Росії: показове фото

5.3т Читати матеріал російською

На початку минулого місяця відвідувачами могили знаменитого шансон-виконавця Михайла Круга на Дмитрово-Черкаському цвинтарі у Твері (Росія) була випадково зроблена загадкова фотографія.

Як повідомляють Topnews, на знімку зображений білий силует людини, що стоїть в тіні під деревом. Загадковий туманний образ впізнали як Михайла Круга в знаменитому білому піджаку, в якому шансоньє часто з'являвся на публіці напередодні своєї смерті.

Привид Михайла Круга зняли на кладовищі в Росії: показове фото

Михайло Круг

Фото: epitafii.ru

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"Ми маємо справу з типовим спіритичним фото, коли в кадр потрапляють неупокоєні душі померлих. Причому, "відбиток" душі залишається тільки на фото, в реальності оці його не видно", — заявила екстрасенс.

Привид Михайла Круга зняли на кладовищі в Росії: показове фото

Фото: topnews.ru

Зазначається, що через місяць після цього слідство розкрило справу про вбивство шансоньє. Екстрасенс впевнений, що таким чином він попередив, що незабаром знайде довгоочікуваний спокій після 17-річного очікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка Орська (Росія) Олена Лижина стверджувала, що знаменитий шансон-виконавець Михайло Круг живий.

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Махно Володимир
Махно Володимир
фейк от русских алкашей. им еще не такое померещится!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Фон - http://prntscr.com/ovfvuu Наложенное изображение - http://prntscr.com/ovfw2o Вот и весь призрак
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Обычный фотомонтаж
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