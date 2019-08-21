Привид Михайла Круга зняли на кладовищі в Росії: показове фото

На початку минулого місяця відвідувачами могили знаменитого шансон-виконавця Михайла Круга на Дмитрово-Черкаському цвинтарі у Твері (Росія) була випадково зроблена загадкова фотографія.

Як повідомляють Topnews, на знімку зображений білий силует людини, що стоїть в тіні під деревом. Загадковий туманний образ впізнали як Михайла Круга в знаменитому білому піджаку, в якому шансоньє часто з'являвся на публіці напередодні своєї смерті.

Михайло Круг Фото: epitafii.ru

"Ми маємо справу з типовим спіритичним фото, коли в кадр потрапляють неупокоєні душі померлих. Причому, "відбиток" душі залишається тільки на фото, в реальності оці його не видно", — заявила екстрасенс.

Фото: topnews.ru

Зазначається, що через місяць після цього слідство розкрило справу про вбивство шансоньє. Екстрасенс впевнений, що таким чином він попередив, що незабаром знайде довгоочікуваний спокій після 17-річного очікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка Орська (Росія) Олена Лижина стверджувала, що знаменитий шансон-виконавець Михайло Круг — живий.

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