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27 вересня • оновлено в 19:38
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Привезли попрощатися? Заворотнюк у лікарні відвідала однорічна донька

198.3т Читати матеріал російською

До лікарні, де лежить російська актриса Анастасія Заворотнюк, привезли її однорічну доньку Мілу.

Про це повідомили співробітники медцентру в коментарі виданню "Дни.ру". "Рідні вирішили, що поява в палаті її доньки Міли додасть хворій актрисі сил. Співробітники клініки, де перебуває Заворотнюк, запевняють, що до неї в палату привезли маленьку дівчинку. Нібито Настя хотіла надивитися на свою кровиночку", — йдеться в матеріалі.

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Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою

Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою

Фото: hellomagazine.com

Правда, що саме відбувалося в палаті Заворотнюк, ніхто не знає — стороннім вхід заборонений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Гундяя лучше приведите. Он своими скрепами быстро все устроит.
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