Привезли попрощатися? Заворотнюк у лікарні відвідала однорічна донька

До лікарні, де лежить російська актриса Анастасія Заворотнюк, привезли її однорічну доньку Мілу.
Про це повідомили співробітники медцентру в коментарі виданню "Дни.ру". "Рідні вирішили, що поява в палаті її доньки Міли додасть хворій актрисі сил. Співробітники клініки, де перебуває Заворотнюк, запевняють, що до неї в палату привезли маленьку дівчинку. Нібито Настя хотіла надивитися на свою кровиночку", — йдеться в матеріалі.
Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою
Фото: hellomagazine.com
Правда, що саме відбувалося в палаті Заворотнюк, ніхто не знає — стороннім вхід заборонений.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Однак 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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