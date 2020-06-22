Повар-будівельник, рекордсмен з переїздів і діджей: невідомі факти з життя Сергія Притули

Відомому українському телеведучому, стендап-коміку і актору Сергію Притулі 22 червня виповнюється 39 років.

За 16 років роботи на великій сцені, у нього було багато падінь та злетів. OBOZREVATEL пропонує пригадати творчий шлях гумориста на Олімпі шоу-бізнесу.

За дипломом Притула аж ніяк не артист: навчався він у Тернопільській академії народного господарства. Однак мрія переїхати до Києва та підкорити світ шоу-бізнесу не покидала його.

Instagram Сергія Притули

У студентські роки Сергій почав пробувати себе на акторській ниві: він брав участь у концертах, різних заходах, навіть створив власну спільноту "Митці" і заснував видання "Слина". Згодом Притула захотів себе спробувати за кордоном. Маючи великі надії на роботу у Лондоні, він їде туди, але також швидко розчаровується.

Instagram Сергія Притули

За час перебування у іншій країні він встиг побути і офіціантом, і будівельником, і вантажником, й навіть поваром. Все ж майбутній актор повернувся в Україну, де у 2020 році отримав диплом про вищу освіту і взявся за гастролі різними містами з командами КВК.

У 2004 році він став ведучим програми "Було ваше, стало наше", яка тоді виходила на телеканалі "Інтер". У 2005 році пробував себе у ролі ведучого на радіостанції "Music-радіо".

Instagram Сергія Притули

Через рік Сергій почав працювати резидентом у "Comedy Club UA" – саме після цього шоу його почали впізнавати на вулицях. Тоді ж він засвітився під псевдонімом "Тернопільський сірий". У своїх виступах на сцені Притула завжди відрізнявся сміливістю – він не втрачав можливості різко висловитися про українських знаменитостей.

Instagram Сергія Притули

Відомим актора зробило ранкове шоу "Підйом" на "Новому каналі". Разом зі своїми зірковими колегами – Олександром Педаном та Ольгою Фреймут – він щоранку виходив в ефір з 2008 до 2011 року. Однак це не остання спільна робота Притули й Педана – у 2013 році вони заснували проєкт "Педан-Притула шоу".

Окрім цього, Притулі вдалося заявити про себе як автора і співпродюсера скетч-шоу "Файна Юкрайна". Зі своїм колегою Андрієм Молочним він відзняв 100 випусків "Файної Юкрайни". За показниками – це скетч-шоу стало найкращим серед усіх робіт пострадянського простору.

У 2009 році Притула презентував гумористичне шоу "Вар'яти", яке має широку популярність серед глядачів і досі.

Instagram Сергія Притули

Притула є незмінним ведучим українського національного відбору на "Євробачення" й телешоу "Хто зверху?"

Instagram Сергія Притули

Два роки тому гуморист почав працювати на телепроєкті "Нові лідери", у грудні 2019 року він зіграв Василя у кінокомедії "Секс і нічого особистого".

Instagram Сергія Притули

Також актор активно займається волонтерською діяльністю, допомагаючи нашим воїнам на сході України.

Instagram Сергія Притули

Гуморист був двічі одружений: вперше у 2007 році – на Юлії Андрійчук, яка народила йому сина Дмитра, й вдруге у 2015 році (до цього часу) – на Катерині Сопельник, з якою у них є донька Соломія.

Притула з дружиною Катериною (Instagram Сергія Притули)

Відомо, що Притула – затятий подорожувальник. У нього є не лише хобі – бувати в нових місцях, але й усюди відвідувати заклади громадського харчування, де подають українські страви.

Цікаво, що він не любить, коли його називають шоуменом. Краще – ведучим або гумористом.

Притула 16 разів змінював місце проживання, а його син свої перші гроші заробив, допомагаючи батькові в організаційних моментах під час підготовки до концертів.