Притула зворушливо висловився про стосунки з дружиною

Український шоумен і кандидат в мери Києва Сергій Притула зворушливо висловився на адресу своєї дружини Катерини, з якою зазначив п'яту річницю весілля.

Знаменитість публічно зізнався в коханні до дружини і зазначив всі плюси їхнього спільного життя. Про це він написав на особистій сторінці в Facebook.

"За 5 років після весілля я відпрацював 600 концертів по всьому світу, знявся в +/- 300 телепрограмах на трьох каналах, погладшав на 5 кг і, якогось біса, посивів на бороді. Ти – народила дочку і поставила брекети. Ну, це крім того, що ходила на роботу і закривала кілька проектів на паралельних курсах. Ну і ще займалася ремонтами, щоб у нас було затишне гніздечко. Навчилася готувати те, чого раніше не вміла, але знала, що я таке люблю", – звернувся до коханої Сергій Притула.

Шоумен зізнався дружині в коханні Facebook Сергія Притули

Також він додав, що вдячний дружині за те, що вона завжди була поруч з ним і підтримувала в будь-якій ситуації.

"Головне, ти завжди була поруч у важливі моменти. З кожним роком ти стаєш красивішою і мудрішою! І ще, тобі дуже личить материнство! Мені залишається дрібниця – робити все, щоб тобі було не соромно зі мною" вийти в люди". Вітаю нас з першій "5-річкою"! Люблю так, що на очі не бачу", – зворушливо написав шоумен.

Весілля Сергія Притули і Катерини Караван Історій

Нагадаємо, пара одружилася в Києві в 2015 році. У 2017 дружина Притули Катерина народила дочку Соломію.

Сім'я Сергія Притули Караван Історій

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український шоумен, ведучий та комік Сергій Притула буде балотуватися на посаду мера Києва від партії "Голос". Він заявив, що через це закінчує акторську кар'єру і йде з авторського проекту "Вар'яти-шоу".