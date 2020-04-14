Український шоумен Сергій Притула заявив, що Володимир Зеленський за рік свого президентства помітно поправився, і це гарний знак.

Про це Притула розповів в інтерв'ю Українській правді.

Сергій Притула prolviv.com

"Мені здається, що це був рік доволі важких випробувань як для Володимира Олександровича, так і для всієї країни під його керівництвом. Є одна позитивна річ, яку я в ньому помітив… Зеленський поправився", – говорить Притула.

Володимир Зеленський у 2020 році president.gov.ua

Володимир Зеленський у 2018 році 24tv.ua

За словами шоумена, зміни в зовнішньому вигляді Зеленського – гарна ознака:

"Я дуже часто в розмовах казав, що коли я бачу державного чиновника, який перебуває в неймовірно класній фізичній формі, він мені видається підозрілим. Для того, щоб підтримувати свій організм у хорошому стані, це треба займатися ну разів чотири хоча б на тиждень, хоча б по півтори годинки. Коли я бачу людину, яка на високій державній посаді і ця людина така – ха (показує біцепси), я розумію, що час, який людина мала би використати на державні справи, вона витрачає на своє розкішне тіло. І мене це трошки бентежить. Тому той факт, що Зеленський поправився, мене не може не тішити, бо значить на спортзал він уже часу надто багато не має".

Володимир Зеленський у 2020 році president.gov.ua

Володимир Зеленський до свого президенства modern.az

Володимир Зеленський Getty

Володимир Зеленський на зйомках фільму "Я, ти, він, вона" в 2018 році lux.fm

Володимир Зеленський до свого президенства Instagram @ kvartal95official

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська актриса Ірина Горбачова публічно підтримала президента України Володимира Зеленського і заявила, що бачить в ньому не артиста, а людину, яка "стала справжнім президентом відразу після інавгурації".