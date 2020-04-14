Притула: Зеленський на посаді президента поправився! Це мене тішить!
Український шоумен Сергій Притула заявив, що Володимир Зеленський за рік свого президентства помітно поправився, і це гарний знак.
Про це Притула розповів в інтерв'ю Українській правді.
"Мені здається, що це був рік доволі важких випробувань як для Володимира Олександровича, так і для всієї країни під його керівництвом. Є одна позитивна річ, яку я в ньому помітив… Зеленський поправився", – говорить Притула.
За словами шоумена, зміни в зовнішньому вигляді Зеленського – гарна ознака:
"Я дуже часто в розмовах казав, що коли я бачу державного чиновника, який перебуває в неймовірно класній фізичній формі, він мені видається підозрілим. Для того, щоб підтримувати свій організм у хорошому стані, це треба займатися ну разів чотири хоча б на тиждень, хоча б по півтори годинки. Коли я бачу людину, яка на високій державній посаді і ця людина така – ха (показує біцепси), я розумію, що час, який людина мала би використати на державні справи, вона витрачає на своє розкішне тіло. І мене це трошки бентежить. Тому той факт, що Зеленський поправився, мене не може не тішити, бо значить на спортзал він уже часу надто багато не має".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська актриса Ірина Горбачова публічно підтримала президента України Володимира Зеленського і заявила, що бачить в ньому не артиста, а людину, яка "стала справжнім президентом відразу після інавгурації".