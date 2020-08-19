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Притула залишає "Вар'яти шоу" і кар'єру актора через вибори мера Києва

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Сергій Притула залишає акторську кар'єру через політику

Сергій Притула залишає акторську кар'єру через політику. Topshowmen

Український шоумен Сергій Притула заявив, що закінчує акторську кар'єру і йде з авторського проекту "Вар'яти-шоу" через те, що буде балотуватися в мера Києва.

Так, артист відзначив, що йому нелегко далося таке рішення. Про це йшла мова в інтерв'ю телеведучого виданню LB.ua.

"Щоб закрити це питання (про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю. – Ред.) Раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з" Вар'яти-шоу "і закінчення своєї акторської кар'єри. Це той крок, який мені складно зробити, з огляду на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку російськомовного гумору ", – розповів Притула.

Притула заявив про закінчення кар'єри шоумена

Притула заявив про закінчення кар'єри шоумена Facebook Сергія Притули

За його словами, фінальною крапкою для нього стануть зйомки в останньому сезоні "Вар'яти" на "Новому каналі".

"Після цього хлопці підуть в самостійне плавання, я піду з колективу і як глава, і як редактор, і як актор", – додав він.

Проект "Вар'яти-шоу" з'явився в 2010 році в Тернополі, перший виступ відбувся 28 травня 2010 під назвою "Перше україномовне гумор-шоу" Вар'яти ". 2 листопада 2016 відбулася прем'єра телевізійної версії шоу в ефірі" Нового каналу ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому прийняв рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заява про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.

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