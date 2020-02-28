Український шоумен і ведучий Нацвідбору на Євробачення Сергій Притула висловився про представника України на пісенному конкурсі, гурт Go_A.

Так, за його словами, перемога гурту спровокувала бурхливу реакцію не тільки в Україні, а й стала справжнім "розривом в країні постолів і балалайок", очевидно маючи на увазі Росію. Про це Сергій написав на особистій сторінці в Facebook.

Сергій Притула про перемогу Gо_A в Нацвідборі

"Перемогу Gо_A колеги по "цеху" сприйняли по-різному. Хтось вітав, а хтось, як Тарас Тополя, соліст гурту "Антитіла", піддав перемогу групи нищівній критиці, звинувативши Gо-A в псевдо-етніці. І в текстах, які швидше за підходять північно-східного сусіда", – вказав ведучий Нацвідбору.

Також він зазначив, що таку реакцію спровокувало ім'я персонажа пісні-переможниці Нацвідбору "Соловей" Ванюші. При цьому, незважаючи на низку негативних висловлювань, трек не залишив байдужими нікого.

"Думаю, що проблема в "Ванюші". Хоча, якщо добре придивитися до змісту, то той "Ванюша" там якраз в досить негативному світлі. Що і викликало чергову канонаду від розривів "пуканів" у країні ведмедів, лаптів і балалайок. В будь-якому випадку, перемога Gо_A не залишила нікого байдужим, і це чудово. Тепер нам залишається дочекатися травня, де наші з'являться в першому пів-фіналі, і тримати кулаки за вихід у фінал", – підкреслив Притула.

Дивіться відео виступу переможців Нацвідбору Gо-A з піснею "Соловей":

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