Український шоумен Сергій Притула висловився про рішення лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука скласти депутатський мандат.

Так, знаменитість зазначив, що Вакарчук за час перебування в парламенті "зробив усе, що обіцяв" перед виборами. Тому його рішення здати депутатський мандат було логічним. Про це Притула заявив на особистій сторінці у Facebook.

Сергій Притула і Святослав Вакарчук

"Перед виборами Святослав сказав журналістам: "Моя мета – привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси й справедливість – понад усе". І виконав свою обіцянку. Завів у парламент невелику, але досить професійну команду. За час перебування в парламенті депутати з фракції "Голосу" не зашкварились, не стали тушками, не замовляли повій під час робочого дня, не обіцяли подати воду до Криму, щоб спростити життя окупантам, і не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб оплатити комуналку. Вакарчук говорив, що він хоче створити партію нового зразка. Не класику української політики, партії лідерського зразка, а партію однодумців".

"Як наслідок: голова фракції "Голосу" в парламенті не Вакарчук, а Рахманін. Голова партії "Голос" не Вакарчук, а Кіра Рудик. Вакарчук зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат. На його місце прийде інший фахівець", – зазначив Притула.

Також шоумен додав: у тому, що Вакарчук склав мандат, він не бачить проблем. Адже "Голос" намагається змінити підхід у формуванні політичної партії в Україні.

Святослав Вакарчук slovoidilo.ua

"Чомусь так повелось, що партія в Україні – це, по суті, політична корпорація, це завжди про одну людину. Але "Голос" не є партією вождистського типу. Я розумію, що всі в Україні звикли до іменних блоків, партій влади, які припиняють своє існування, або суттєво втрачають позиції, як тільки змінюється президент і приходять чергові вибори. Але "Голос" намагається задати інший стандарт політики – це не про особу, це про принципи й про наполегливість. Партія буде і надалі залучати до української політики гідних, рішучих, потужних людей", – заявив Сергій Притула.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка і громадська діячка Анастасія Приходько висловилася про рішення лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука скласти депутатський мандат.