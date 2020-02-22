Український шоумен Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) виступив на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 на суботу, 22 лютого.

Сердючка яскраво відкрила захід, заспівавши попурі зі своїх культових треків. Відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці новини).

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Вєрка Сердючка на фіналі Нацвідбору Скріншот відео

Виступ Сердючки складався з фрагментів треків Dancing Lasha Tumbai, "Тук-Тук-Тук" і Make It Rain Champagne.

Посеред номера Данилко крикнув на адресу ведучого Нацвідбору Сергія Притули "Притула, викликай пожарку!".

Вєрка Сердючка на фіналі Нацвідбору Скріншот відео

Ведучий, в свою чергу, після співу Сердючки розхвалив артиста, відзначивши: "Цариця шоу-бізнесу! Ти не просто поставила весь шоубіз на вуха, а демонструєш високу планку нашим учасникам".

Вєрка Сердючка на фіналі Нацвідбору Скріншот відео

Нагадаємо, у другому півфіналі, 15 лютого, Сергій Притула спробував підколоти співака Андрія Данилка під час другого півфіналу, запитавши "Чий Житомир?". За словами Притули, через заборону на участь учасникам, які гастролювали в Росії, йому навіть не з ким лаятися і ставити провокаційні запитання.

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