Головна Новини
25 травня • оновлено в 00:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Притула сказав, що заважає Україні розбагатіти: не війна

1.4т
Читати матеріал російською

Шоумен, член партії "Голос" Сергій Притула заявив, що найбільша проблема для іноземних інвестицій в Україну – це неспроможність судової системи.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За його словами, Україна могла б оптимізувати економічні проблеми і зменшити падіння, "якби ми добре попрацювали попередньо з іноземними інвестиціями і за часів попередньої влади".

"Я маю на увазі президента Порошенка і уряд Гройсмана, і за часів молодого кабміну Гончарука", – уточнив Притула.

Він додав, що в Україну не хочуть інвестувати "не тому, що у нас йде війна". "Вибачте, в Ізраїлі вона 70 років йде. І це не заважає отримувати Ізраїлю стільки інвестицій, нам ще плакати і плакати", – зазначив шоумен.

Сергій Притула

Сергій Притула

Скрін запису інтерв'ю

"Найбільша проблема – це неспроможність судової системи, судочинства України. Бізнесмени бояться вкладати сюди кошти, бо в них немає жодної гарантії, що завтра вони просто з ними попрощаються.

Такі випадки навіть у столиці ми бачили, коли одні люди інвестують, наприклад, у будівництво торгово-розважального центру, а інші люди його "віджимають", а потім 9 років тривають суди для того, щоб повернути бізнес своєму власникові", – розповів Притула.

На другому місці, як вважає він, йде корупційна складова. "А там далі йдуть якісь інші моменти. Тому ми просто пожинаємо плоди того, що сіялося раніше", – сказав він.

Повне відео інтерв'ю:

Як писав OBOZREVATEL, у цьому інтерв'ю Сергій Притула також висловився про похід у мери Києва. Посаду він назвав дуже крутою та почесною.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Інвестиції в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Інвестиції в Україну
Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" шоу-бизнес інтерв`ю Інвестиції видео Економіка України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги