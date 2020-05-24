Шоумен, член партії "Голос" Сергій Притула заявив, що найбільша проблема для іноземних інвестицій в Україну – це неспроможність судової системи.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За його словами, Україна могла б оптимізувати економічні проблеми і зменшити падіння, "якби ми добре попрацювали попередньо з іноземними інвестиціями і за часів попередньої влади".

"Я маю на увазі президента Порошенка і уряд Гройсмана, і за часів молодого кабміну Гончарука", – уточнив Притула.

Він додав, що в Україну не хочуть інвестувати "не тому, що у нас йде війна". "Вибачте, в Ізраїлі вона 70 років йде. І це не заважає отримувати Ізраїлю стільки інвестицій, нам ще плакати і плакати", – зазначив шоумен.

Сергій Притула Скрін запису інтерв'ю

"Найбільша проблема – це неспроможність судової системи, судочинства України. Бізнесмени бояться вкладати сюди кошти, бо в них немає жодної гарантії, що завтра вони просто з ними попрощаються.

Такі випадки навіть у столиці ми бачили, коли одні люди інвестують, наприклад, у будівництво торгово-розважального центру, а інші люди його "віджимають", а потім 9 років тривають суди для того, щоб повернути бізнес своєму власникові", – розповів Притула.

На другому місці, як вважає він, йде корупційна складова. "А там далі йдуть якісь інші моменти. Тому ми просто пожинаємо плоди того, що сіялося раніше", – сказав він.

Повне відео інтерв'ю:

Як писав OBOZREVATEL, у цьому інтерв'ю Сергій Притула також висловився про похід у мери Києва. Посаду він назвав дуже крутою та почесною.

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