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Притула розповів, як Нікітюк ледь не потонула на зйомках шоу

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Сергій Притула розповів, як Леся Нікітюк ледь не потонула на зйомках 'Хто зверху?'

Сергій Притула розповів, як Леся Нікітюк ледь не потонула на зйомках "Хто зверху?". Фото: пресслужба Нового каналу

Телеведуча Леся Нікітюк ледь не потонула на зйомках десятого сезону програми "Хто зверху?".

Як розповів одному з українських таблоїдів ведучий шоу та кандидат у мери Києва Сергій Притула, у фіналі батлу був конкурс, де вони з Нікітюк у величезних костюмах з поролону мали впасти у басейн, щоб набрати якнайбільше води для своєї команди, пише пресслужба Нового каналу.

"На жаль, наші технічні служби і художники по костюмах зробили їх (костюми. – Ред.) надто об’ємними. Я ще зміг набрати води, встати і дійти до ванни. А ось Леся Іванівна зашпорталася, впала у басейн з водою і сповзла у тому костюмі, повному води. В якийсь момент я крикнув хлопцям, щоб йшли рятувати Лесю, дуже переживав, що вона може просто задихнутися, адже лежала обличчям у мокрий поролон", – поділився Притула.

Лесь Нікітюк ледь не потонула на знімальному майданчику

Лесь Нікітюк ледь не потонула на знімальному майданчику Фото: пресслужба Нового каналу

Нікітюк зізналася, що така історія трапилася з нею не вперше. В одному з минулих сезонів у такому ж конкурсі її теж ледь не втопили.

"На зйомках десятого сезону я відразу попередила учасниць своєї команди, що мене потрібно тільки занурити, а не повністю вмочити у воду. Але вони вирішили зробити по-своєму", – жартома додала ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що в юному віці ледь не загинула під час літнього відпочинку на курорті.

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