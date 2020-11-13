Притула прокоментував скандал із "підтримкою" антисемітизму

Український шоумен, колишній кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула прокоментував скандал із "підтримкою" антисемітських висловлювань в ефірі радіо "НВ".

Так, він заявив, що ніколи не бере участі в подібних бесідах: ні в особистому спілкуванні, ні в соцмережах, ні на роботі. Однак це був його другий ефір на посаді ведучого на радіо, і тому він вирішив, що найкращим способом відреагувати на цю ситуацію – буде "посміятися над слухачем". Про це Притула повідомив на особистій сторінці у Facebook.

"Отримав сьогодні (12 листопада. – Ред.) осуд від комісії з журналістської етики за інцидент, який трапився в ефірі радіо "НВ" 10 вересня цього року. Розповідаю: це був мій другий ефір на радіо на посаді ведучого програми "Посеред тижня з Сергієм Притулою". Обговорювали кілька тем, першою з яких було обговорення шкіл і карантину. До прямого ефіру зателефонував якийсь чорт із Краматорська, який дозволив собі антисемітський випад. Я ніколи не підтримую антисемітські висловлювання ні в приватному спілкуванні, ні в коментарях на своїх сторінках у соцмережах, ні в публічній площині. Розмова зі слухачем швидко закінчилася. Серед усіх варіантів реакції на слухача, я обрав ту, яка мені на той момент здалася правильною – глузливо й іронічно сказати, як я "радий" був його чути. На жаль, мої висловлювання були трактовані не так, як я на це сподівався", – заявив Притула.

Сергій Притула goloszmin.org

Він також зазначив, що отримав важливе зауваження від комісії з журналістської етики щодо скандалу. Притула пообіцяв надалі більш ретельно підбирати спосіб реагування на подібні ситуації.

"Я отримав дуже важливе зауваження щодо своєї роботи в ефірі від комісії з журналістської етики, яка зробила можливою підозру в толеруванні подібних заяв від слухача. Хочу подякувати КЖЕ за зауваження, сказати, що інцидент був обговорений із керівництвом відразу після ефіру й висновки зроблені. Дякую за аргументовану критику. Це саме те, що дозволяє вдосконалюватися в роботі! Повага до національності, кольору шкіри й віросповідання – це базові цінності цивілізованого суспільства, в якому я хочу жити, і яке хочу будувати разом з іншими українцями. Це і мої цінності теж. Тому на перспективу буду більш ретельно підбирати спосіб реагування на подібні трафунки, якщо вони будуть мати місце!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула заявив, що обов'язково буде балотуватися до Верховної Ради на наступних парламентських виборах в Україні.