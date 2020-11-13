Притула прокоментував скандал із "підтримкою" антисемітизму

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
10,6 т.
Сергій Притула

Український шоумен, колишній кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула прокоментував скандал із "підтримкою" антисемітських висловлювань в ефірі радіо "НВ".

Так, він заявив, що ніколи не бере участі в подібних бесідах: ні в особистому спілкуванні, ні в соцмережах, ні на роботі. Однак це був його другий ефір на посаді ведучого на радіо, і тому він вирішив, що найкращим способом відреагувати на цю ситуацію – буде "посміятися над слухачем". Про це Притула повідомив на особистій сторінці у Facebook.

"Отримав сьогодні (12 листопада. – Ред.) осуд від комісії з журналістської етики за інцидент, який трапився в ефірі радіо "НВ" 10 вересня цього року. Розповідаю: це був мій другий ефір на радіо на посаді ведучого програми "Посеред тижня з Сергієм Притулою". Обговорювали кілька тем, першою з яких було обговорення шкіл і карантину. До прямого ефіру зателефонував якийсь чорт із Краматорська, який дозволив собі антисемітський випад. Я ніколи не підтримую антисемітські висловлювання ні в приватному спілкуванні, ні в коментарях на своїх сторінках у соцмережах, ні в публічній площині. Розмова зі слухачем швидко закінчилася. Серед усіх варіантів реакції на слухача, я обрав ту, яка мені на той момент здалася правильною – глузливо й іронічно сказати, як я "радий" був його чути. На жаль, мої висловлювання були трактовані не так, як я на це сподівався", – заявив Притула.

Сергій Притула

Він також зазначив, що отримав важливе зауваження від комісії з журналістської етики щодо скандалу. Притула пообіцяв надалі більш ретельно підбирати спосіб реагування на подібні ситуації.

"Я отримав дуже важливе зауваження щодо своєї роботи в ефірі від комісії з журналістської етики, яка зробила можливою підозру в толеруванні подібних заяв від слухача. Хочу подякувати КЖЕ за зауваження, сказати, що інцидент був обговорений із керівництвом відразу після ефіру й висновки зроблені. Дякую за аргументовану критику. Це саме те, що дозволяє вдосконалюватися в роботі! Повага до національності, кольору шкіри й віросповідання це базові цінності цивілізованого суспільства, в якому я хочу жити, і яке хочу будувати разом з іншими українцями. Це і мої цінності теж. Тому на перспективу буду більш ретельно підбирати спосіб реагування на подібні трафунки, якщо вони будуть мати місце!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула заявив, що обов'язково буде балотуватися до Верховної Ради на наступних парламентських виборах в Україні.

Українаскандалишоу-бизнесшоуСергій Притула