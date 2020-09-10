Притула про "зірок поза політикою": наш шоубіз – імпотентна територія

Український шоумен Сергій Притула, який балотується в мери Києва, назвав шоу-бізнес в Україні "імпотентною територією людей у масках".

Таким чином Притула висловився про артистів, які вважають, що "музика поза політикою" і гастролюють в Росії в той час, коли в Україні йде війна. Про це йшла мова в інтерв'ю для проекту "Ходят слухи" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Очевидно, я погано ставлюся до фрази "музика поза політикою". Наш шоу-бізнес, насправді, це дуже імпотентна територія. Територія людей, які під маскою своєї необізнаності ховають свою пасивність, свій страх, свою фобію бути бідним і когось розлютити", – висловився шоумен.

Притула став учасником проекту "Ходят слухи". YouTube (скріншот відео)

Також Сергій Притула додав, що якщо людина називає себе зіркою і має можливість впливати на громадську думку – він повинен приймати якусь позицію і висловлюватися щодо неї. А якщо у знаменитості немає ніякої позиції, на думку кандидата в мери Києва, не варто говорити, що артист "поза політикою".

"Коли відбуваються якісь резонансні події в твоїй країні, у тебе або є позиція, або її немає. Ти можеш собі дозволити не мати позиції, але ти називаєш себе зіркою, на тебе моляться мільйони. Вони дивляться на тебе і чекають якоїсь реакції. Питань немає, можеш не коментувати, але тоді не розповідай, що ти – поза політикою. Тому що у тебе є шанс доносити людям ту чи іншу позицію. Вибери сторону і допоможи. Але ні, тому що якщо почати критикувати президента або його оточення, чи якусь партію, можна залишитися без корпоративів", – підсумував Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому прийняв рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заяву про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.