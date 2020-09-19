Притула про особистий проcтір: я втратив право на приватність

Український шоумен Сергій Притула розповів, чим йому довелося розплатитися за свою впізнаваність.

Артист за лаштунками шоу "Діти проти зірок" зізнався, що після балотування на пост мера столиці увага українців до нього тільки зросла. Зірка поділився, що тепер його порушення приватності збільшилася в кілька десятків разів.

"Я втратив право на приватність. Чим частіше з'являвся на екранах телевізорів, тим швидше росла моя впізнаваність у суспільстві. Тепер, коли камери є у всіх гаджетів, порушення моєї приватності збільшилося вдвічі. У мене вже немає конфіденційності у спілкуванні, пересуванні, як двадцять років тому", - повідомив ведучий.

Сергій Притула розповів, що втратив право на приватність.

Варто зазначити, що Сергій Притула відмовився від акторської кар'єри і поста колективу "Вар'яти-шоу" заради політики.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що думає Сергій Притула про те, коли зірок у політиці називають "клоунами".