Український шоумен і телеведучий Сергій Притула жорстко висловився про музичні переваги українців і їхній вибір контенту в мережі.

Так, ведучий проаналізував найпопулярніші відео в українському сегменті YouTube і виявив, що в українців найбільшу популярність мають кліпи російських реперів. Зокрема, йдеться і про Моргенштерна, якій раніше осоромився в Україні. Своє відео Притула опублікував на власному YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Притула розкритикував тренди серед українців YouTube-канал Притули

"Погнали по трендах українського YouTube. У самому топі, як завжди, російська репчина. Елджей & MORGENSHTERN із піснею Cadillac... Я вже, чесно кажучи, замучився говорити одне й те саме: я реально не розумію, чому в нас російська репня перебуває в таких топах. Якщо в нас свого такого контенту немає, то що заважає дивитися якісний американський реп?" – обурився шоумен.

Також Сергій уточнив, що аналізував не лише музичні вподобання українців у YouTube, а й загальні тренди. І після лідера Моргенштерна з треком Cadillac у трендах українського YouTube – реакція на вихід кліпу на цю ж пісню, що також обурило ведучого.

Притула розкритикував тренди серед українців YouTube-канал Притули

Крім цього, його здивував ще один тренд – кліп Джигана, Тіматі й Дані Мілохіна на пісню "Хавчик".

"Про Тіматі ви чули, раз він у нас у трендах. Репер, який найкращим другом вважає президента Росії. У нього є чудовий "кореш" Рамзан Кадиров, і це той самий Тіматі, який спільно з російською армією випускає шмотки. Разом із тією армією, яка вбиває людей на Донбасі", – висловився Сергій, зімітувавши напад блювоти.

Притула розкритикував тренди серед українців YouTube-канал Притули

"Хочете слухати таке л*йно – слухайте, це ваш вибір. Тільки потім не скаржіться, коли одного прекрасного дня російський танк переїде вам хату. Ви ж цього так давно чекали!" – додав артист.

Потім він вказав, що далі в трендах – ще кілька треків сумнівної якості від російських виконавців і інші відео (не музичного характеру) – також із російських каналів. Єдиним українським відео в трендах YouTube став огляд футбольного матчу Шахтар – Динамо, який відбувся 31 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Сергій Притула жорстко висловився про російську музику й музичні уподобання українців.