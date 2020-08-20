Притула пояснив завершення акторської кар'єри й поділився планами в політиці

Український шоумен і кандидат у мери Києва Сергій Притула пояснив своє рішення про завершення акторської кар'єри і відхід від проєкту "Вар'яти-шоу".

Артист зазначив, що це рішення далося йому болісно, проте він не хоче своєю політичною діяльністю вплинути на репутацію колективу "Вар'ятів". Також Притула поділився планами на майбутнє у своїй політичній діяльності. Відеозвернення опубліковано на його офіційному каналі в YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Це болісне для мене відео я записую як очільник "Вар'яти-шоу". Я офіційно оголошую про те, що покидаю шоу, я більше не керівник, не редактор і не актор "Вар'ятів". Колектив залишається в строю, а я – йду", – звернувся до шанувальників Притула.

Притула пояснив рішення покинути "Вар'яти-шоу" YouTube (скриншот відео)

За його словами, для такого рішення в нього є кілька причин. Насамперед гастролі займали багато часу, а тепер він зможе присвятити його суспільно-політичній діяльності.

"Я йду з урахуванням двох причин. Перша: я вирішив серйозно зайнятися суспільно-політичною діяльністю. Це та сфера, яка вимагає максимального залучення й величезних витрат часу. Гастролі з "Вар'ятами" в мене займали майже 6 місяців із 12 на рік. Тепер цей час я хочу присвятити розбудові партії, спілкуванню з людьми і зведенню всіх патріотичних сил України до спільного знаменника", – вказав шоумен.

Сергій Притула покинув "Вар'яти-шоу" MoeMisto.ua

Сергій Притула додав, що не хотів би підставляти колектив "Вар'яти-шоу" через свою політичну діяльність і звернувся до аудиторії з проханням не направляти свій негатив на учасників проєкту, а звертатися безпосередньо до нього. Також він підкреслив, що "Вар'яти-шоу" залишаються повністю аполітичним проєктом.

"Друге: я не хочу і не буду підставляти колектив "Вар'ятів" через свою політичну діяльність. Я жодного разу не використовував їх для агітації. "Вар'яти" були, є й залишаються аполітичним гумористичним шоу, і вони не повинні страждати через мої рішення. Я чітко заявляю: я – це я, а "Вар'яти" – це гумористичний колектив, до якого я тепер не маю стосунку. Якщо у вас є якась ненависть до Притули або вам не подобається моя діяльність – адресуйте свій негатив конкретно до мене. Далі хлопці підуть без мене... Моя ера в шоу закінчилася", – підсумував кандидат у мери Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому ухвалив рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заяву про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.

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