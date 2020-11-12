Притула потрапив у скандал через "підтримку" антисемітизму у своїй програмі: його публічно засудили

В ефірі радіо "НВ" у програмі "Серед тижня" Сергія Притули прозвучали антисемітські образи, які не було прокоментовано ведучим як неприпустимі.

Такі образливі заяви висловив житель Краматорська Роман, повідомили в Telegram-каналі Об'єднаної єврейської громади України (ОЄГУ) (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"В ефір зателефонував якийсь Роман із Краматорська, який назвав святкування єврейського нового року в Умані – "шабашем", а цадика Нахмана назвав "нациком хацманом". Притула не тільки не повідомив слухачам про неприпустимість використання радіо як рупора юдофобських висловлювань, а й навпаки, вступив зі слухачем у доброзичливу бесіду і з приємною усмішкою повідомив, що "повністю поділяє його емоційне обурення" і "страшенно радий чути його в ефірі з таким хорошим настроєм", – написали в організації.

Крім того, Об'єднана єврейська громада звернулася в Краматорський відділ поліції із заявою про відкриття кримінальної справи за 161 статтею КК України (Розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

Притула потрапив у скандал через "підтримку" антисемітизму в його програмі на радіо "НВ" Telegram-канал "ОЄОУ"

Притула потрапив у скандал через "підтримку" антисемітизму в його програмі на радіо "НВ" Telegram-канал "ОЄОУ"

Притула потрапив у скандал через "підтримку" антисемітизму в його програмі на радіо "НВ" Telegram-канал "ОЄОУ"

Також Комісія журналістської етики висловила публічне засудження Притулі, який не відреагував на антисемітські заяви гостя.

"Ведучий Сергій Притула вступив із гостем в дружній діалог і, відповідно, міг створити враження у слухачів, що в конкретній програмі й загалом в ефірі радіо "НВ" є "нормальним" толерантне ставлення до образливих висловлювань", – повідомили в організації.

Так, Комісія журналістської етики бачить у цьому порушення пункту 15 ("Ніхто не може бути підданий дискримінації через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне або соціальне походження або політичну перевагу") Кодексу етики українського журналіста.

"Озвучені під час програми радіо "НВ" дискримінаційні висловлювання могли спонукати слухачів до сприйняття цілої етнічної та релігійної групи як загрози, а представників цієї групи – як осіб, схильних до порушення законів і громадського порядку", – йдеться в рішенні.

Притула потрапив у скандал через "підтримку" антисемітизму в його програмі на радіо "НВ" Opinion

У Комісії додали, що ведучий міг перервати гостя або після його виступу звернути увагу, що сталося грубе порушення прав людини й редакція не поділяє таких поглядів.

"Комісія враховує значний досвід Сергія Притули у веденні прямих ефірів і не може розцінювати його дії як несвідомі або такі, які зумовлені розгубленістю через нову ситуацію", – зазначили в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула заявив, що обов'язково балотуватиметься до Верховної Ради на наступних парламентських виборах в Україні.