Притула отримав орден, яким його нагородив Зеленський у 2019 році

Український шоумен Сергій Притула, який вирішив балотуватися на пост мера Києва, отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня за волонтерську діяльність та допомогу армії, який йому присудив президент Володимир Зеленський ще в грудні 2019 року.

Про це артист повідомив у своєму Telegram-каналі. Він додав, що за цією нагородою також стоїть допомога десятків тисяч українців з усього світу. Нагадаємо, Притулу відзначили орденом з нагоди Міжнародного дня волонтера.

"Разом ми – активна більшість! Якщо хтось хоче називати нас "войовничою меншістю", то мушу розчарувати. Нас таки більшість! Хочете в цьому переконатись? Ласкаво прошу до Києва 24 серпня на Марш Захисників!" – написав Притула.

Сергій Притула отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня Telegram-канал "Сергій Притула"

Нагадаємо, заяву про участь у виборах глави столиці знаменитість зробив 11 серпня. Він балотуватиметься від партії "Голос". Притула заявив, що єдина можливість змінити столицю на краще – "взяти особисту відповідальність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула вперше висловився про протести, які розгортаються по всій території Білорусі.