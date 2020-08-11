Притула йде в мери Києва: Фреймут заявила, що це стане причиною поїхати з країни

Телеведуча Ольга Фреймут у кінці квітня 2020 року заявила, що буде жити в Лондоні, якщо комік Сергій Притула стане мером Києва.

Про це жінка зізналася в інтерв'ю з Наталею Влащенко на телеканалі ZIK. На думку Фреймут, несмак Притули може завдати шкоди столиці України (відео дивіться нижче).

Нагадаємо, 11 серпня шоумен заявив, що балотуватиметься на посаду мера Києва на виборах у жовтні 2020 року від партії "Голос".

"Це смішно! Якщо Притула стане мером Києва, тоді я буду жити в Лондоні. Я буду йому дуже вдячна, тому що це стане для мене причиною виїхати з країни. У нього поганий смак", – відзначила Фреймут.

За її словами, Притула не зможе осучаснити Київ, що підтверджує зовнішній вигляд телеведучого. Проте Фреймут назвала і позитивні риси кандидата в мери.

"Уявляєте, що буде з Києвом? Він все розмалює в синьо-жовтий колір, у нас буде ілюмінація, як в Китаї, придумає дивні правила, закриє всі красиві ресторани. У нас буде "Випічка" і "Коржик". Але я знаю точно – він не вкраде. Тому що з усіх корпоративів, які ми разом вели, 30% він віддавав у дитбудинок або тим людям, які цього потребують", – додала Ольга.

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