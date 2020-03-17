Український шоумен, ведучий Сергій Притула потролив корупціонерів під час пандемії коронавірусу.

Так, він порадив їм не брати хабарі, адже від цих грошей можна заразитися, захворіти та померти. Відповідне відео Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Сергій Притула Фото: instagram/siriy_ua

"Термінове звернення до корупціонерів у зв'язку з пандемією! Віруси дуже легко передаються через гроші, через банкноти, купюри, готівку, через кеш, через "бабки". Це коли з рук в руки передаєш, воно ж тими мікробами кишить. Тому ви там проявіть силу волі, не беріть хабарі. Тому що візьмеш хабар, вірус передасться, і ти помреш", – сказав шоумен.

Однак, кілька секунд обдумавши, Притула передумав і закликав їх продовжувати наживатися.

Сергій Притула Фото: instagram/siriy_ua

"Хоча, а може, беріть? Слухайте, пацани, я тут подумав – беріть хабарі", – іронічно підсумував шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня оскандалилася заявою про коронавірус.

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