"Пристойно заробила": росЗМІ розкрили гонорар Пугачової за останній концерт

РосЗМІ дізналися суму гонорару, яку російська співачка Алла Пугачова заробила за свій останній концерт в Білорусі.

Так, КП вдалося зв'язатися з гендиректором компанії "РУ-КОНЦЕРТ" Євгеном Морозовим, який і назвав гонорар Примадонни.

Алла Пугачова РІА Новини

Як повідомляється, квитки на концерт Пугачової в Мінську коштували набагато дешевше, ніж на шоу в Москві. Однак Морозов все одно зазначає, що співачка "пристойно заробила" за свій виступ. Гонорар зірки склав приблизно 250 тисяч євро.

Алла Пугачова Вокруг ТВ

"Думаю, Алла Борисівна пристойно заробила на своєму ювілейному шоу в Мінську. Найдешевший квиток на шоу Пугачової коштував близько двох тисяч російських рублів. Навіть за найскромнішими оцінками, валовий збір в той вечір склав близько 30 млн рублів. З них приблизно 250 тисяч євро (близько 18 млн рублів) - гонорар Алли Пугачової ", - повідомив Морозов.

Алла Пугачова Spletnik

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Примадонна російської естради Алла Пугачова захопила шанувальників зовнішнім виглядом. На сторінці її дочки Лізи в Instagram опубліковано фото, на якому щаслива співачка з чоловіком Максимом Галкіним йдуть по сцені, тримаючись за руки.

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