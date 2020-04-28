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28 квітня • оновлено в 17:31
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"Припини істерику!" Комаровський раптово звернувся до Тодоренко

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Відомий український лікар Євген Комаровський заступився за телеведучу Регіну Тодоренко після її скандальних висловлювань про домашнє насильство.

Так, він опублікував пост в особистому Telegram-каналі, де заявив, що знає особисто Тодоренко. І, на його думку, вона дуже світла та добра людина. А інтернет-цькування телеведучої – це результат заздрості людей та зловтіхи. Крім того, Комаровський зазначив, що Регіна не сказала "нічого кримінального у своїх інтерв'ю".

Євген Комаровський і Регіна Тодоренко

Євген Комаровський і Регіна Тодоренко

"Регіна – легкаа, світла, добра людина. Працьовитість, оптимізм, талант, удача – результат. Результат – предмет заздрості та зловтіхи. Унікальність багатьох інтерв'ю нерідко полягає в тому, що ставлять запитання, на які часто не може бути однозначної відповіді. Проблема повинна розглядатися з різних сторін, може мати різні варіанти вирішення. На докладне обговорення питання, як правило, немає часу, тут же з'являються нові питання... Як наслідок – завжди можна причепитися, звинуватити в поверховості, додумати те, чого і близько в голові не було... Було би бажання. Тодоренко не сказала нічого кримінального. Від слова взагалі", – заявив Комаровський.

Він також додав, що його більше дивує не цькування Тодоренко в мережі, а те, що на це реагують гламурні видавництва та рекламодавці, які поспішають розірвати з телеведучою контракти.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото: instagram./reginatodorenko

"Особисто для мене найнеприємніше в цій ситуації – не реакція натовпу, а реакція всіх цих гламурних видавництв та рекламодавців, які готові влитися в натовп, щоб не втратити доходів. Ви уклали контракт і вам, за великим рахунком, на людину вже вибачте начхати, аби мережеві експерти були задоволені", – зазначив лікар.

До речі, Комаровський закликав Тодоренко "припинити істерику і перестати виправдовуватися". А також заявив, що готовий її підтримувати.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото: instagram./reginatodorenko

"Регіна! Припини істерику і перестань виправдовуватися. Повір, нормальних та адекватних більше. Вони тихіші, але їх більше. Я розумію, як не хочеться виходити проти натовпу. Так озирніться по сторонах і зрозумійте: все навколо тому і відбувається так сумно і безнадійно, бо всім керує агресивний натовп. Натовп, який терпить приниження, бідність, злодійство, безнадії старих, відсутність перспективи у дітей, але з легкістю готовий накинутися на кого завгодно – головне, щоб весело і безкарно. Регіна! у всіх своїх проєктах можеш на мене розраховувати. Обіцяю інтерв`ю про способи боротьби з "мережевими експертами". Тримайся, дівчинко", – підсумував лікар.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як постраждала Регіна Тодоренко після своїх скандальних висловлювань про домашнє насильство. Подробиці читайте тут.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Регіна Тодоренко Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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