Принцу Гаррі – 36: у які скандали потрапляв чоловік Меган Маркл до одруження

У вівторок, 15 вересня свій день народження святкує принц Гаррі – онук королеви Великобританії Єлизавети II, шостий спадкоємець на королівський престол і чоловік відомої актриси Меган Маркл.

Інтриги, плітки і таємниці переслідували його ще до народження – у західній пресі регулярно обговорювалися конфлікти між його батьками принцом Чарльзом та принцесою Діаною і ймовірність того, що Гаррі виявиться позашлюбною дитиною. З юних років Гаррі відомий норовливою поведінкою та ексцентричними вчинками. OBOZREVATEL вирішив пригадати найгучніші скандали навколо герцога Сассекського.

Напад на папараці

У молодості Гаррі нерідко проводив час у клубах, де витрачав королівські статки, міняв дівчат, як рукавички, а також час від часу ставав учасником бійок, у тому числі й з нав'язливими папараці.

Так, одного разу під гарячу руку йому потрапив репортер відомого британського видання. Тоді 20-річний Гаррі покидав нічний клуб у районі Вест-Енд із друзями. Фоторепортери буквально оточили його, а принцу це очевидно не сподобалося. Хлопець вискочив із машини і напав на фотографа газети London Evening Standard Кріса Анклам. Він вихопив фотоапарат із рук Анклам і кинув йому в обличчя.

Після цього випадку принц неодноразорво нападав на папараці. Таку нелюбов журналісти завоювали у Гаррі завдяки тому, що принц поступово ставав головним героєм скандальної хроніки – то витанцьовував на барній стійці, то відверто цілувався з малознайомою дівчиною. І все це при тому, що у принца була офіційна подруга – Челсі Дейві. Саме цю блондинку багато років вважали єдиним справжнім коханням Гаррі. За офіційною версією, пара розійшлася через небажання Челсі підкорятися строгим правилам королівської сім'ї.

Прийшов на маскарад в формі з нацистською символікою

У 2005 році принц Гаррі з'явився на костюмованій вечірці у військовій формі періоду нацистської Німеччини. Його фотографія в кітелі пісочного кольору і з пов'язкою зі свастикою на рукаві була опублікована на обкладинці одного з британських таблоїдів. Знімок був зроблений під час маскараду у одного з друзів принца. Гостям пропонувалося з'явитися на вечірку в костюмах, що відповідають темі "тубільці і колоністи".

Відразу ж після появи газети зі знімками, пресслужба Букінгемського палацу виступила з офіційними вибаченнями від імені принца Гаррі: "Принц Гаррі приносить свої вибачення за те, що він міг когось образити своїм зовнішнім виглядом. Поза всяким сумнівом, це був неправильний вибір костюма".

Вечірка в Лас-Вегасі

У 2012-му Гаррі проводив час в Лас-Вегасі. Фотографії з вечірки стали найскандальнішими в біографії принца. Хтось із його друзів злив в мережу знімки, де спадкоємець британського престолу бігає голяка будинком і обіймає голу дівчину. Фото швидко облетіли ЗМІ. Як виявилося, Гаррі грав з друзями в більярд на роздягання. Після програшу йому довелося роздягнутися повністю.

Королівська родина відмовлятися не стала і підтвердила справжність фотографій. Сам принц отримав за заслугами – тоді бабуся Єлизавета II перенесла дату зведення Гаррі в лицарі Ордена Підв'язки на невизначений термін.

Скандали в королівській родині через Меган Маркл

Обраницею Гаррі стала американська актриса Меган Маркл. Після того, як вони офіційно оголосили про свої стосунки, відразу ж поповзли чутки, що королева ніколи не прийме дівчину в сім'ю. Маркл на той момент вже була заміжня – незадовго до їхнього знайомства з Гаррі вона розлучилася з режисером Тревором Енгельсоном.

Таблоїди також порівнювали Меган Маркл з покійною принцесою Діаною, яка теж не мала аристократичних коренів. Втім, Єлизавета II схвалила вибір Гаррі, але попросила скласти шлюбний контракт. У пресі досі з'являються повідомлення про те, що герцогиня Сассекська не ладнає з новими родичами і взагалі, королівських манер їй ніколи не здобути.

За 2019 й Маркл разом з Гаррі неодноразово ставали героями скандальної світської хроніки. Пара влаштувала скандал на стадіоні Уемблі, заборонивши себе фотографувати, вирішила народжувати первістка в міській клініці і відмовилася від королівських акушерів, також подружжя не захотіло з'являтися на публіці з новрожденним принцом, порушивши ще одну королівську традицію.

Крім цього, в мережі активно обговорюється конфлікт принца Гаррі з рідним братом Вільямом, який нібито також виник через його одруження з Маркл.

Провів один день в рехабі

Принц Гаррі зізнався, що кілька разів вживав марихуану, а також алкоголь в непомірних кількостях. Журналістам вдалося з'ясувати, що сталося це, коли Гаррі було 16 років – влітку він залишався один в маєку Хайгроув, коли батько і старший брат, принц Вільям, були у від'їзді. Місцеві жителі також розповіли репортерам, що неодноразово бачили принца в пабі Rattlebone Inn.

Після того як це з'ясувалося, Гаррі на один день відправили в реабілітаційну клініку. Представники палацу Сент-Джеймс заявили, що ця міра стала способом "дати Гаррі урок про можливі наслідки вживання марихуани".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 січня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол Виндзорской династії.

Через рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбулися фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратили.

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