У середу, 22 липня, найстарший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон Джордж відзначає свій 7-ий день народження.

З нагоди свята королівська пресслужба опублікувала дві його офіційні фотографії (світлини дивіться нижче).

На одній зі світлин юний правнук королеви Єлизавети II у зеленій футболці-поло, а на іншій – у футболці забарвлення камуфляжу.

Фотографія, зроблена до семиріччя принца Джорджа THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Нагадаємо, що принц Джордж народився 22 липня 2013 року в приватній лікарні Сент-Мері в Лондоні. Він – третій у черзі на британський престол, після свого діда, принца Чарльза, і батька, принца Вільяма.

Нові кадри, судячи з усього, було зроблено в заміській резиденції Анмер-Голл у Норфолку, де Джордж разом із батьками, сестрою Шарлоттою і братом Луї провів весь карантин.

"У дітей така витримка, я навіть не знаю, звідки вона береться. Ми ставимо намет, потім його розбираємо, готуємо їжу, випікаємо. До кінця дня стає зрозуміло, що діти прекрасно провели час, але просто вражає, скільки всього можна встигнути за один день", – раніше розповідала Кейт Міддлтон в інтерв'ю BBC про те, як проводить карантин із сім'єю.

Фотографія, зроблена до семиріччя принца Джорджа THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

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Наступний день після народження принца Джорджа REUTERS

Принцові Джорджу три роки PA

Принцові Джорджу шість років THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше принцеса Йоркська Беатріс не запросила на весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі та Меґан Маркл, тому що не хотіла наражати їх на небезпеку через коронавірус.