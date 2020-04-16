Принцеса Швеції ухвалила несподіване рішення через коронавірус

Марія Дідик люди 22:39, 16.04.2020 Оновлено: 22:51, 16.04.2020

Шведська принцеса Софія почала працювати в стокгольмській лікарні Софіахеммет. У такий спосіб вона хоче допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Перед цим принцеса пройшла прискорені триденні курси в коледжі, пише видання Hello.

Hello

Придворна пресслужба поширила фотографії 35-річної принцеси, зроблені в лікарні. На них Софія одягнена в хірургічний костюм і позує в оточенні співробітників Софіахеммет.

Hello

Принцеса Софія – дружина принца Карла Філіпа, єдиного сина правлячого короля Карла XVI Густава, що займає четверте місце в черзі успадкування шведського престолу. До шлюбу вона отримала популярність як модель та учасниця реаліті-шоу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Шоу люди

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