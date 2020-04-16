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16 квітня • оновлено в 22:47
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Принцеса Швеції прийняла несподіване рішення через коронавірус

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Шведська принцеса Софія почала працювати в стокгольмській лікарні Софіахеммет. Таким чином вона хоче допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Перед цим принцеса пройшла прискорені триденні курси в коледжі, пише видання Hello.

Працює в госпіталі: принцеса Швеції прийняла несподіване рішення через коронавірус

Hello

Придворна прес-служба поширила фотографії 35-річної принцеси, зроблені в лікарні. На них Софія одягнена в хірургічний костюм і позує в оточенні співробітників Софіахеммет.

Працює в госпіталі: принцеса Швеції прийняла несподіване рішення через коронавірус

Hello

Принцеса Софія - дружина принца Карла Філіпа, єдиного сина правлячого короля Карла XVI Густава, що займає четверте місце в черзі успадкування шведського престолу. До шлюбу вона отримала популярність в якості моделі та учасниці реаліті-шоу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Коронавірус
Місце
Швеція
Тег
шоу-бизнес
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    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

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