Працює в госпіталі: принцеса Швеції прийняла несподіване рішення через коронавірус

Шведська принцеса Софія почала працювати в стокгольмській лікарні Софіахеммет. Таким чином вона хоче допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу.
Перед цим принцеса пройшла прискорені триденні курси в коледжі, пише видання Hello.
Hello
Придворна прес-служба поширила фотографії 35-річної принцеси, зроблені в лікарні. На них Софія одягнена в хірургічний костюм і позує в оточенні співробітників Софіахеммет.
Hello
Принцеса Софія - дружина принца Карла Філіпа, єдиного сина правлячого короля Карла XVI Густава, що займає четверте місце в черзі успадкування шведського престолу. До шлюбу вона отримала популярність в якості моделі та учасниці реаліті-шоу.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".