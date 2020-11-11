Принцеса Діана стала жертвою великого обману: її брат зробив заяву й наполягає на розслідуванні

Молодший брат принцеси Діани Чарльз Спенсер вимагає від корпорації BBC повторного розслідування того, як їхній журналіст Мартін Башир отримав згоду принцеси на інтерв'ю.

Спенсер вважає, що Башир обманним шляхом примусив Леді Ді до розмови, яка відбулася 25 років тому, пише "ТСН".

Так, у відомому інтерв'ю принцеса Діана вперше розповіла, що в її шлюбі з принцом Чарльзом є проблеми.

Брат Леді Ді Чарльз Спенсер заявив, що Мартін Башир використовував підроблені банківські виписки. Вони нібито служили підтвердженням того, що помічникам принцеси платили за злив інформації про неї.

Чарльз Спенсер і принцеса Діана Газета.Ру

Крім того, Спенсер стверджує, що Башир намагався завоювати довіру Діани тим, що її нібито прослуховують служби безпеки. Також він зазначив, що в BBC про обманні методи журналіста знали та прикривали це.

Генеральний директор корпорації BBC Тім Деві підтвердив, що повторне розслідування проведуть і його умови оголосять найближчими днями:

"BBC дуже серйозно ставиться до порушеного питання, і ми хочемо докопатися до істини. Ми в процесі проведення ретельного та всебічного розслідування", – сказав Деві.

Також відомо, що нині Мартін Башир є кореспондентом корпорації з релігійних питань, а зараз перебуває на лікарняному – він відновлюється після операції на серці через ускладнення, спричинені коронавірусом.

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