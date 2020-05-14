Принцеса Діана перевдягалася у чоловіка і ходила в гей-клуби: розкрита правда про її незвичайні розваги

Британський співак Фредді Мерк'юрі, лідер гурту Queen, одного разу одягнув принцесу Діану чоловіком, щоб провести її в закритий лондонський гей-клуб.

Про це повідомляє видання Mirror, посилаючись на уривки з книги британської актриси Клео Рокос. За словами жінки, одного разу група друзів, серед яких була принцеса та співак, зібралася в будинку телеведучого Кенні Еверетта. Вони багато випивали. У Діани тоді був дуже гарний настрій і вона захотіла продовження вечірки.

Принцеса Діана і Фредді Мерк'юрі

"Одного разу після вечірки в будинку Еверетта принцеса разом із вузькою компанією зважилася на вкрай зухвалий крок. У Діани був грайливий настрій. Група провела час, попиваючи шампанське. Вона запитала про плани Фреді на вечір, і висловила бажання приєднатися до нього на вечірці в гей-клубі", – розповідала Рокс у книзі.

Вона також зазначила, що Еверетт наполегливо радив Діані не йти разом зі співаком в клуб. Він турбувався через те, що там принцесу Уельську можуть застукати папараці. Але Мерк'юрі наполіг, щоб вона пішла з ними.

Принцеса Діана Фото: royal.uk

"Фредді одягнув на Діану камуфляжну куртку, кашкет і темні окуляри, щоб та була схожою на звичайного відвідувача гей-клуба. Коли компанія увійшла туди, то зрозуміла, що вона як і раніше принцеса Діана. Всі побоювалися, що будь-якої миті її можуть упізнати. Але люди не впізнали її в маскуванні. Діана ніби як була невидимкою для всіх. Їй це шалено сподобалося", – писала Рокос у своїй книзі.

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