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17 квітня • оновлено в 00:07
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Принцеса Беатріс скасувала весілля: через що

1.1т
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Британська принцеса Беатріс і її наречений італійський бізнесмен Едоардо Моцці скасували весілля. Пара не зможе укласти шлюб через пандемію коронавірусу.

Вони повинні були одружитися в Сент-Джеймсському палаці в Лондоні в травні, після чого повинен був відбутися невеликий прийом у Букінгемському палаці, повідомляє Daily Mail.

Принцеса Беатріс скасувала весілля: через що

Daily Mail

Беатріс і її нареченому запропонували влаштувати невелике весілля і відзначити все в вузькому колі, але принцесу це не влаштувало. Беатріс хоче пишну церемонію з безліччю гостей, що неможливо влаштувати в нинішній ситуації. У результаті принцеса і її наречений вирішили відкласти урочистість до 2021 року.

Зазначається, що точну дату поки не обрано.

Принцеса Беатріс скасувала весілля: через що

Daily Mail

Як раніше писав OBOZREVATEL, шведська принцеса Софія почала працювати в стокгольмській лікарні Софіахеммет. У такий спосіб вона хоче допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу.

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Автор
Марія Дідик
Особа
принцеса Беатрис
Місце
Великобританія
Теги
шоу-бизнес весілля
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Соколова Катерина
Соколова Катерина
Імунолог пoяснив як літнім людям cлід посилити імyнітет! 2 місяці потрібно пити... imunologua.ml
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