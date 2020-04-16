Принцеса Беатріс скасувала весілля: через що

Британська принцеса Беатріс і її наречений італійський бізнесмен Едоардо Моцці скасували весілля. Пара не зможе укласти шлюб через пандемію коронавірусу.

Вони повинні були одружитися в Сент-Джеймсському палаці в Лондоні в травні, після чого повинен був відбутися невеликий прийом у Букінгемському палаці, повідомляє Daily Mail.

Daily Mail

Беатріс і її нареченому запропонували влаштувати невелике весілля і відзначити все в вузькому колі, але принцесу це не влаштувало. Беатріс хоче пишну церемонію з безліччю гостей, що неможливо влаштувати в нинішній ситуації. У результаті принцеса і її наречений вирішили відкласти урочистість до 2021 року.

Зазначається, що точну дату поки не обрано.

Daily Mail

Як раніше писав OBOZREVATEL, шведська принцеса Софія почала працювати в стокгольмській лікарні Софіахеммет. У такий спосіб вона хоче допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу.

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