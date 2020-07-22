Принца Гаррі звинуватили в незаконному розпорядженні чужими фінансами: у чому річ

Глава британської антимонархічної організації Republic Грем Сміт звинуватив принца Гаррі в незаконному користуванні чужими грошовими коштами.

Про це повідомляє Daily Mail. За словами чоловіка, у 2019 році принц Вільям перевів зі свого благодійного фонду Royal Founfation e фонд брата Гаррі – Sussex Toyal – 290 тисяч фунтів стерлінгів. Половину цієї суми чоловік Меґан Маркл пізніше перерахував в організацію Travalyst (у нього є 75 % акцій цієї компанії). Однак у 2020-му герцоги Сассекські відмовилися від королівських обов'язків, і їхній благодійний фонд припинив існування. Як зазначив Сміт, вони нібито були зобов'язані повернути перераховані їм кошти, але цього не зробили.

Принц Вільям і принц Гаррі

До речі, раніше представник Гаррі та Меґан заявляв, що ці грошові операції "прозорі та законні". Однак Сміт не розуміє, чому подібні дії не вважають підозрілими, адже переказ Вільяма мав відразу викликати питання. На думку республіканця, старший брат покрив витрати молодшого.

Зараз же він вимагає від комісії з благодійності перевірити організацію принца Гаррі й зобов'язати його надати документи про витрачання коштів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експертка з моди побачила прихований сенс у вбранні Меґан Маркл під час її першого інтерв'ю для програми Good Morning America після відмови від королівських привілеїв.