Принц з ОАЕ загинув на оргії: з'явилися відео з похорону

3 липня в ОАЕ поховали арабського шейха і дизайнера, сина еміра Шарджа Рашида ібн Мохаммеда аль-Мактума, який помер в Лондоні від передозування наркотиків.
Як передає Daily Mail, тіло 39-річного чоловіка транспортували в емірат Шарджа, в якому править його батько, султан бін Мухаммад аль-Касімі.
Рашид ібн Мохаммед аль-Мактум
minval.az
На його похоронах в мечеті короля Фейсала, центральному храмі столиці емірату, були присутні тисячі людей. Емір Султан бін Мухаммад аль-Касімі стояв над тілом сина, беручи участь в похоронній молитві. В еміраті спущені прапори і оголошена триденна жалоба.
Рашид ібн Мохаммед аль-Мактум
BBC
На сторінці офіційного Instagram емірату Шарджа з'явилися відео з похорону. На них можна побачити еміра з чорною пов'язкою на голові, який приймає співчуття.
صاحب السمو حاكم الشارقة يواصل استقبال المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي
صاحب السمو حاكم الشارقة يواصل استقبال المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي
. حاكم الشارقة يتقبل تعازي حمدان بن راشد في وفاة خالد بن سلطان القاسمي . في 3 يوليو 2019 / تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية , عصر اليوم الأربعاء بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وذلك في قصر البديع. وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة , وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة , وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة . وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم, عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
. حاكم الشارقة يتقبل تعازي عبدالله بن زايد آل نهيان في وفاة خالد بن سلطان القاسمي . في 3 يوليو 2019 / تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عصر اليوم الأربعاء بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وذلك في قصر البديع. وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة , وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة , وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة . وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
Точна причина смерті принца поки невідома - результати експертизи з'являться протягом двох місяців. Однак, за наявною в ЗМІ інформації, поруч з тілом принца знайшли шприци, а його рука була перетягнена краваткою. За даними преси, шейх помер на вечірці в лондонському пентхаусі, гості якого вживали заборонені речовини і займалися сексом.
Загиблий був дизайнером і заснував власний модний бренд Quasimi. Він був відомий тим, що додавав арабські елементи в речі, які створював. Його старший брат помер в 1999 році у віці 24 років. Причиною смерті стало передозування героїном.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році 45-річний британець Ендрю Уорлд з міста Манчестер впав у кому після першого у своєму житті сексу. Він народився без статевого члена, але став першим чоловіком, якому лікарі змогли вживити біонічний.
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