Принц з ОАЕ загинув на оргії: з'явилися відео з похорону

صاحب السمو حاكم الشارقة يواصل استقبال المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي

Публікація від Sharjah Media Office (@shjmediaoffice) 3 Лип 2019 о 11:08 PDT