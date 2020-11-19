Принц Вільям вперше прокоментував скандал через інтерв'ю його матері Діани

Принц Вільям вперше прокоментував новину про те, що BBC почала нове розслідування щодо журналіста програми Panorama Мартіна Башира, який у 1995 році записав скандальне інтерв'ю з його матір'ю – принцесою Діаною.

Так, у своїй офіційній заяві Вільям назвав розслідування "кроком у правильному напрямку". Про це повідомляє видання AP (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Незалежне розслідування – це крок у правильному напрямку. Воно повинно допомогти встановити істину, що стоїть за діями, які призвели до інтерв'ю у Panorama, і наступним рішенням, прийнятим співробітниками BBC водночас", – сказав принц Вільям.

Принцеса Діана на інтерв'ю bbc.com

Нагадаємо, що цьогоріч виповнилося 25 років з дня виходу відвертого інтерв'ю принцеси Діани, в якому вона розповіла про проблеми у стосунках з принцом Чарльзом, а також про свою депресію. Втім, за словами брата принцеси Діани, журналіст змусив її розповісти про це. Також Чарльз Спенсер переконаний в тому, що Мартін Башир підробив фінансові документи, в яких говорилося про те, що королівські працівники платили двом її придворним за злив інформації про принцесу Діану в пресу.

Уривок скандального інтерв'ю з принцесою Діаною: дивитися онлайн

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у четвертому сезоні серіалу "Корона" костюмери в точності відтворили культові образи принцеси Діани.