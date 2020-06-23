Принц Вільям потрапив у скандал: його принизили Маркл і Гаррі

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл невтішно висловилися про свого близького родича, спадкоємця королівського престолу принца Вільяма. Вони назвали його "черствим і бездушним", що могло стати причиною конфлікту між ними.

Саме так Вільяма охарактеризували герцоги Сассекські в скандальній книзі "У пошуках свободи", яка описує стосунки Гаррі і Маркл з членами королівської сім'ї. Про це пише Daily Star.

Наближені до британської королівської сім'ї побоюються, що книга виставить принца Вільяма в непривабливому світлі через його реакцію на зречення брата від титулу.

Гаррі та Вільям Фото: Daily Star

У біографічній книзі Меган Маркл і принц Гаррі вирішили відверто розповісти про стосунки з королівською родиною і про свій шлях, в результаті якого вони відмовилися від своїх привілеїв і покинули Великобританію.

"Книга скоро вийде, вона називається "У пошуках свободи". Це неофіційна біографія Гаррі і Меган. Королівські помічники стурбовані, як у цій книзі представлять принца Вільяма. Вважаю, його назвали позбавленим співчуття і бездушним. Королівські слуги готуються до гіршого", – зазначив журналіст Рассел Майерс, який аналізував біографічне видання.

За його словами, авторів книги, Дуранд і Скоубо, впустили в найближче оточення принца Гаррі та його дружини і дали їм доступ до секретних даних. Письменники опитали більше 100 осіб в рамках підготовки матеріалу.

Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Daily Mail

"Ця біографія може добре вплинути на репутацію Гаррі і Меган, але очорнити інших членів королівської сім'ї, виставивши їх в поганому світлі", – припустив Майерс.

Відзначимо, біографічна книга, написана Каролін Дуранд і Омід Скоубо, надійде в продаж у серпні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські ЗМІ повідомили, що чутки про роман принца Вільяма і його ймовірної коханки Роуз Ханбері свідомо розповсюдила дружина його брата Гаррі Меган Маркл. Нібито цей факт остаточно зруйнував взаємини Міддлтон з Маркл.

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