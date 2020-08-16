Принц Вільям під час першої зустрічі образив Меган Маркл – ЗМІ

Під час першої зустрічі принца Вільяма з актрисою Меган Маркл, яка відбулася в листопаді 2017 року, трапився неприємний інцидент, який не дозволив їм побудувати дружні стосунки.

Сам Гаррі також був ображений ставленням Вільяма до його обраниці. Про це повідомили автори відомої книги про життя герцогів Сассекських "Знаходячи свободу", пише видання ELLE.

Як розповіла авторам книги одна з подруг Маркл, Меган дуже хвилювалася перед зустріччю з Вільямом. Вона боялася, що принц прийме її за чергову мисливицю за грошима і титулами та обійдеться з нею жорстко.

Принц Гаррі з Меган Маркл і принц Вільям з Кейт Міддлтон

"Усе пройшло не зовсім так, як очікувала вона. Вільям не став тиснути на Меган, але водночас не став приховувати свого глузливого ставлення до неї", – розповіла знайома герцогині.

Водночас, коли Гаррі заговорив з Вільямом про своє бажання освідчитися Меган Маркл, старший принц застеріг молодшого і назвав Маркл "шоу-герл" та натякнув, що треба придивитися до неї уважніше.

Автори книги пишуть, що Гаррі був обурений ставленням Вільяма до його коханої і вважав поведінку Вільяма "приниженням".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меган Маркл і принц Гаррі придбали власний будинок у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія, США), у російського олігарха, ексспіввласника одного з банків Сергія Гришина.