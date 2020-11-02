Принц Вільям перехворів на коронавірус: стало відомо, як проходила хвороба

38-річний Герцог Кембриджський принц Вільям перехворів на коронавірус ще у квітні. Він не хотів про це говорити, тому що побоювався паніки.

Він заразився після того, як вірус підтвердили в його батька принца Чарльза і британського прем'єра Бориса Джонсона, пише The Sun, посилаючись на власні джерела.

Як стало відомо, хвороба у принца Вільяма проходила у важкій формі – у нього були проблеми з диханням. Але він усе-таки відмовився від госпіталізації й самоізолювався в сімейному будинку Анмер-Холл у Норфолку.

"Відбувалися важливі речі, і я не хотів нікого хвилювати", – сказав він одному зі співрозмовників.

Крім того, Герцог Кембриджський ретельно приховував цю інформацію від народу.

"Вільям був стурбований тим, що оприлюднення його власної біди призведе до паніки", – зазначили у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Єлизавета вперше за сім місяців пандемії вийшла на публіку.