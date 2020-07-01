Принц Вільям і Кейт Міддлтон відмовляли Гаррі від одруження з Маркл
Принц Вільям і Кейт Міддлтон відмовляли принца Гаррі від одруження з Меган Маркл.
Про це говориться в книзі журналістів Ділана Ховарда та Енді Тіллетта "Ворожнеча в королівській родині", передає Daily Mail. За словами інсайдерів, Вільям не хотів, щоб його молодший брат одружився з Меган, тому що вважав їхні відносинах несерйозними.
"Ти впевнений, що вона – та сама?" – питав Вільям у Гаррі.
Також, як стверджую автори книги, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон намагалася переконати Гаррі не поспішати з весіллям. Адже на її думку, Меган "зовсім інша" та їй потрібно буде багато часу і сил, щоб вона змогла стати повноправним членом їхньої сім'ї.
Зазначається, що всі попередження Гаррі не сприйняв серйозно, вирішивши, що його оточення просто незлюбило Меган. Автори припускають, що принца Гаррі підкупили "впевненість, енергійність і амбітність майбутньої дружини", тому що "підсвідомо він шукав жінку, яка могла б замінити матір, яку він втратив в ранньому віці".
Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів королівської сім'ї. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення "Ваша Королівська Високість" і державного фінансування.