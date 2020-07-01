Принц Вільям і Кейт Міддлтон відмовляли Гаррі від одруження з Маркл

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відмовляли принца Гаррі від одруження з Меган Маркл.

Про це говориться в книзі журналістів Ділана Ховарда та Енді Тіллетта "Ворожнеча в королівській родині", передає Daily Mail. За словами інсайдерів, Вільям не хотів, щоб його молодший брат одружився з Меган, тому що вважав їхні відносинах несерйозними.

"Ти впевнений, що вона – та сама?" – питав Вільям у Гаррі.

Принц Вільям і принц Гаррі (джерело – ont.by)

Також, як стверджую автори книги, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон намагалася переконати Гаррі не поспішати з весіллям. Адже на її думку, Меган "зовсім інша" та їй потрібно буде багато часу і сил, щоб вона змогла стати повноправним членом їхньої сім'ї.

Принц Гаррі і Кейт Міддлтон (джерело – cheatsheet.com)

Зазначається, що всі попередження Гаррі не сприйняв серйозно, вирішивши, що його оточення просто незлюбило Меган. Автори припускають, що принца Гаррі підкупили "впевненість, енергійність і амбітність майбутньої дружини", тому що "підсвідомо він шукав жінку, яка могла б замінити матір, яку він втратив в ранньому віці".

Принц Гаррі і Меган Маркл (джерело – insider.com)

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів королівської сім'ї. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення "Ваша Королівська Високість" і державного фінансування.